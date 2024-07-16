特朗普遇袭阴谋论疯传 凸显美国政治分裂

（华盛顿综合电）美国前总统特朗普遇袭事件引发大量相互矛盾的阴谋论，凸显并可能加剧美国在11月总统大选前高度两极化的政治格局。

特朗普星期六（7月13日）在宾夕法尼亚州一场竞选集会上遇袭受轻伤。事发后，社交媒体很快出现各种未经证实的消息，一些左翼人士称这是特朗普自导自演以博取政治同情的戏码，特朗普耳朵和脸上的血是假的；支持特朗普的右翼人士则指特勤局在白宫指示下允许袭击发生，还有人篡改照片，给当时护送特朗普离场的特工添上笑容。

网民还在社交媒体上广泛传播两个人的照片，错误地声称他们是袭击者。枪手身份确认后，极右翼网民又给他制造符合他们世界观的背景，称他是跨性别人士、犹太人、“黑人命也是命“运动的支持者等。

美国阴谋论专家曼苏伊（Anthony Mansuy）告诉法新社：“没有人能免受阴谋论的影响。社交媒体使用便捷，可能促使人们相信我们在集体参与调查。”

法国图尔大学的吉里（Julien Giry）也指出：“这样的事件、这样的时刻会助长阴谋论。”他说，政治光谱两边的人都会试图利用这起事件，把责任推给对立阵营。

专家预计，阴谋论会继续传播，即使出现有关枪手动机和背景的新信息，那些相信这起事件是由某一方策划的人也不会改变看法。

另一方面，特朗普大难不死，令他的福音派支持者相信他受到上帝的眷顾。特朗普和他的团队在此次竞选中大量使用基督教影像，使批评者指责他们试图培养一种以特朗普为领袖的个人崇拜。

路透社星期一（15日）访问出席共和党全国代表大会的18名党代表，当中16人相信是上帝救了特朗普。许多受访者认为，上帝想借此表明，特朗普才是入主白宫的正确人选。

不过，一些共和党人担心，神化特朗普可能起到反作用，令其他许多选民却步。