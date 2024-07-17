荷兰大学卷入中美晶片战

（阿姆斯特丹彭博电）美国试图限制中国的半导体生产能力，长期为荷兰半导体设备制造巨头阿斯麦培育人才的荷兰顶尖科技大学——埃因霍芬理工大学也被卷入中美晶片战。

这所大学的校长斯米茨说：“美国人总是问我关于中国学生的问题。”他透露，去年美国驻荷兰大使就向他询问了关于大量留学生来自中国一事。

斯米茨认为美国有双标之嫌，他说：“我们得到的信息是，要提防中国学生，但又是谁给中国学生发放各种签证，让他们进入美国大学？是美国政府。”

阿斯麦（ASML）向埃因霍芬理工大学（Eindhoven University of Technology）提供了大量经费，为栽培未来员工进行投资。例如今年5月，阿斯麦承诺出资8000万欧元（约1亿1700万新元），助大学培训博士生以及提升研究晶片所需的无尘室设备。这所大学有一栋实验室大楼，内有供研究使用的阿斯麦光刻机。

大学筛查外国教授和限制敏感研究

斯米茨说，校方与政府和安全部门合作，对聘用的外国教授进行筛查，同时也提醒教职人员访问中国时，应注意的安全措施。目前这所大学的学生超过四分之一来自国外，至于其中有多少是中国留学生，校方并未透露。

这所大学一位研究半导体技术的教授说，招收中国学生从事敏感课题研究，变得越来越困难。这位不愿具名的教授透露，由于近年政府施加的限制，一些本应在大学完成交流计划后、到晶片公司实习一年的中国交换生被禁止到这些公司工作。

斯米茨承认一些限制已经开始实施，他说：“对于谁可以接触我们的顶级敏感技术，我们非常谨慎……我们不希望我们皇冠上的珠宝被偷走。”

阿斯麦去年指控一名在中国任职的前雇员窃取公司技术，随后加强了内部安全管制。

目前美国正向荷兰政府施压，要其阻止阿斯麦为中国客户已购入的晶片制造设备提供维修服务。荷兰前政府抗拒美方的这些要求，本月上任的新政府则立场不明，不过新任首相肖夫说，荷兰与中国讨论国家安全问题时，必须“非常谨慎”。

荷兰政府去年起草一项立法，拟禁止中国留学生参加涉及半导体和国防等敏感技术的大学课程，法案目前尚未进行投票表决。

新任教育部长布鲁恩斯对此法案显得模棱两可，他本月初说：“我们不可再那么天真了……与此同时我们需要一种细致的对策，毕竟有许多中国学生是聪明优秀的。”