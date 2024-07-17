美媒称伊朗密谋暗杀特朗普 伊朗坚决否认

（华盛顿综合电）美国有线电视新闻网（CNN）引述多名消息人士称，美国政府数周前接获情报，指伊朗企图暗杀特朗普。但伊朗驳斥称，有关指控毫无根据且带有偏见。

白宫国家安全委员会发言人沃森说：“多年来，我们一直在追踪伊朗对前特朗普政府官员的威胁，因为伊朗想要报复革命卫队圣城旅指挥官苏莱曼尼被杀害。我们认为这是国家和国土安全的最高优先事项。”

CNN称，美国当局从“人脉”处获得了这一情报，因此特勤局最近几周已加强对特朗普的保安。不过沃森补充说，对特朗普于7月13日在宾州竞选集会上遭枪击一案的调查“没有发现枪手与任何国内或国外的同谋有联系。”

伊朗否定了这一说法。伊朗驻联合国代表团在给路透社的一份声明中说：“这些指控毫无根据，是恶意的。”

声明说，伊朗决意起诉特朗普。“从伊朗的角度来看，特朗普是一名罪犯，必须因下令暗杀苏莱曼尼将军而受到起诉和法庭惩罚。伊朗选择了法律途径将他绳之以法。”

路透社/益普索星期二（16日）公布的最新民调显示，多达80%的美国选民认为，美国可能步向失控；84%受访者担心，11月大选后可能会出现极端主义分子的暴力行为。民调也显示，特朗普以43%支持率领前拜登，但幅度仅为2%，反映遇刺事件对选民倾向未有太大影响。