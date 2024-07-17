特朗普拟降公司税至15% 强调永远不会封禁TikTok

（华盛顿综合电）美国共和党前总统特朗普在彭博社专访中表明，如果他赢得11月大选，将把美国企业税率降至最低15%，并强调他永远不会支持对短视频应用TikTok的禁令。

特朗普在《彭博商业周刊》星期二（7月16日）发布的采访中说，他将把美国企业税率从目前的21%降至15%。除了针对中国进口商品征收60%至100%的新关税以外，他还计划对其他国家进口商品全面征收10%的关税，因为外国没有购买足够的美国商品。

他认为，在11月总统选举之前，美国联邦储备局应该放弃降息。他2月就曾指责美联储主席鲍威尔2024年降息的决定，指这将有助于民主党赢得大选。但他也说，如果胜选，不会提前解除鲍威尔的职务，而是会让对方履职到2026年任期届满。

鲍威尔于2018年获时任总统特朗普任命为美联储主席。但特朗普不久后就强烈抨击美联储的加息决定，还曾试图解雇鲍威尔，尽管未果，之后依然对他持批评态度。

鲍威尔星期一（15日）说，他没有计划在任期届满前卸任。过去一周，他多次被问及大选会否影响美联储有关降息的决定，但他表明，美联储在制定决策时，不会考虑政治因素。

另一方面，特朗普正在考虑让美国投资银行摩根大通首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）出任财政部长。他此前并不看好戴蒙，曾称其为“被高估的全球主义者”。戴蒙则曾谴责特朗普支持者制造国会山骚乱，但最近却对特朗普关于北约、移民、贸易税改革、对华看法等问题的立场和政策表示赞赏。

此外，特朗普也表明支持中国互联网科技公司字节跳动旗下短视频应用TikTok。他早前将TikTok视为威胁，但上个月在该平台创立了自己的账号。

TikTok在美国拥有1亿多用户，但美国政府担心它可能帮助北京获取美国人的数据。民主党总统拜登4月签署法律，要求字节跳动必须在明年1月19日之前剥离TikTok在美资产，否则就将禁止这款应用。

特朗普说，他永远不会支持封禁TikTok，因为市场需要竞争，“如果你没有TikTok，你就会有脸书和Instagram”。