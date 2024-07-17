为实现战争目标 以色列发起袭击对哈马斯施压

（耶路撒冷／加沙综合电）尽管美国一再批评加沙地带平民伤亡数字高到无法令人接受，以色列总理内坦亚胡还是扬言，要加大对哈马斯的施压打击。

内坦亚胡周二（7月16日）在耶路撒冷出席阵亡者悼念活动时表示，由于以军对哈马斯高级指挥官和人员的打击，哈马斯正面临越来越大的压力，以方仍将坚持一贯立场，持续对哈马斯施加更大的压力来实现所有的战争目标。

他说：“现在正是加强施压，将所有人质带回家，无论他们是生是死，并实现所有战争目标的时候了。”

以方无视美国的批评，周二在短短一个小时内对加沙地带各地发起袭击，造成至少58人死亡、上百人受伤。

四大分歧难以解决

自去年11月以哈双方达成短暂停火并换取部分人质获释后，和平谈判再无新进展。上周，美国、埃及和卡塔尔举行新一轮谈判，以促成以哈达成停火和交换人质协议，但未取得成果。

据彭博社引述知情人士透露，以哈停火谈判卡在四个关键分歧点上，其中包括应该释放哪些人质、以军撤离加沙、以方要求维持南部边境走廊的控制权等问题。

以色列声称，目前仍有120名人质留在加沙，其中32名人质是妇女、儿童和年老者或体弱的男性。根据拜登的协议草案，他们应该在最初的六周停火期间获释。不过知情人士说，哈马斯坚称在这批人质中，只有18人仍生还。

知情人士说，内坦亚胡坚持要求建立一个独立机制，以保证哈马斯或另一个伊朗支持的巴勒斯坦伊斯兰圣战组织成员及武器不会回流加沙北部。但知情人认为这个要求很难实现，因为加沙北部任何尚未被发现的武器藏匿点都可能被伪装成平民的武装分子取回。

另一个潜在分歧点是要求以色列从加沙人口稠密地区撤军。虽然哈马斯和埃及呼吁撤军包括南部城市拉法和附近与埃及接壤的走廊，但内坦亚胡表示以色列的持续军事存在至关重要。