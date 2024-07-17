拜登承诺全力争取连任 特朗普获多名前对手站台

（拉斯维加斯综合电）因共和党总统候选人特朗普遇袭而暂停的美国总统竞选活动已经恢复。民主党籍总统拜登星期二在内华达州拉斯维加斯向关键的非洲裔选民群体讲话，承诺全力以赴寻求连任，并再度猛批特朗普。特朗普在党内的多名前对手同日现身共和党全国代表大会，表明全力支持他再战白宫。

拜登星期二（7月16日）在美国全国有色人种协进会（NAACP）年会上再度谴责政治暴力，并呼吁全国团结。“我们的政治已变得过于激烈……我们都有责任给局势降温和谴责任何形式的暴力。”

特朗普上星期六（13日）在竞选集会上遭枪击，导致右耳受伤。拜登说，他很庆幸特朗普的伤势不严重，但接着批评特朗普在经济、生育权、枪支暴力等问题上的表现与立场，称特朗普执政时期对“美国非洲裔来说是地狱”。

这是特朗普遇袭后，拜登首次发表政治讲话。针对特朗普在两人早前的电视辩论中大谈“黑人工作”，拜登称：“特朗普在这件事上撒了弥天大谎——在拜登－哈里斯政府领导下，黑人失业率创下了历史新低。”

他还说：“我知道什么是黑人工作……美国副总统就是……她有可能成为美国总统。”他指的是与自己搭档竞选连任的哈里斯。哈里斯是美国首位非洲裔与女性副总统。

美国总统拜登（左）星期二在内华达州众议员霍斯福德（Steven Horsford）陪同下，访问拉斯维加斯的一家杂货店。（法新社）

拜登辩论表现不佳，有至少19名民主党众议员公开要求他退选。《纽约时报》报道，民主党众议员希夫日前在与捐赠者的私人会议上警告：“如果他是我们的提名人选，我认为我们会败选，并很可能失去参议院控制权以及重夺众议院的机会。”

不过，拜登表明不会退选，并承诺会全力以赴。现场群众高呼要他“再干四年”。

针对一些人质疑他年龄太大，不再适任总统，拜登说：“我知道的是，我知道如何讲真话。我能明辨是非。我知道如何做好这份工作。”

一名NAACP会员告诉法新社，电视辩论后，她因拜登的高龄和频频口误而对他有所质疑，但他在年会上表现得很有活力，“说服了我”。

非裔选票至关重要 拜登支持率下滑

非洲裔选民在2020年大选中踊跃地投票给拜登，争取他们的支持对拜登赢得第二个任期至关重要。但民调显示，由于对拜登处理经济和其他问题的方式不满，非洲裔选民对他的支持率正在下降。特朗普和共和党人也希望吸引非洲裔选民，借此拿下关键摇摆州。

特朗普遇袭后，拜登一度暂停投放电视竞选广告和批评特朗普。他如今必须在设法提振选情的同时，避免加剧美国政治对立局势。

目前，民主党正加速推进党内提名程序，希望最早在星期天（21日）以虚拟点名的方式，对是否提名拜登参选总统进行表决，但这项计划遭遇党内阻碍。

按照惯例，民主党应在下个月19日至22日召开的全国代表大会上正式提名候选人，但共和党掌权的俄亥俄州规定，总统选举候选人最迟须于8月7日确定。俄州早前虽已延长这一期限，但民主党全国委员会说，延期将无法及时生效。

至少有三名民主党众议员表明，将签署反对虚拟投票的抗议信。信中指，这种做法没有必要，并可能会严重破坏民主党的士气与团结。

共和党展现团结姿态

另一方面， 特朗普在党内初选时的对手黑利、德桑蒂斯与拉马斯瓦米星期二现身共和党全国代表大会，团结一致地呼吁支持者投票给特朗普，与民主党对拜登是否应继续参选的严重分歧形成强烈对比。

南卡罗来州前州长黑利说：“你不必100%同意特朗普的观点，才把票投给他。”佛罗里达州长德桑蒂斯则批评拜登年龄太大，不适合当总统，并呼吁选民让特朗普这位“美国第45任总统成为第47任总统”。