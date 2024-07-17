美资深民主党参议员梅嫩德斯涉贪罪名成立

（纽约综合电）美国法院裁定民主党资深参议员梅嫩德斯面对受贿、欺诈、以及在担任公职人员期间充当外国代理人等16项刑事罪名成立，成为首位非法担任外国代理人的参议员。多名民主党大佬呼吁他辞职。

纽约曼哈顿联邦法院星期二（7月16日）宣布，陪审团认定梅嫩德斯（Bob Menendez）所有涉贪罪名成立。纽约南区检察官办公室发言人说，一系列犯罪指控加在一起，梅嫩德斯最高可能获判222年监禁。他将于10月29日被判刑。

据报道，联邦特工在梅嫩德斯家中缴获超过48万美元（约64万新元）的现金、价值约15万美元的金条，以及一辆豪华马赛地敞篷车。

古巴裔的梅嫩德斯已表明会对判决提出上诉，并说：“我一直都是爱国者，一心只为国家，从来没有当过外国代理人。”

根据指控，梅嫩德斯透过妻子介绍，收受埃及裔移民哈纳与戴贝斯等人的金条、现金及其他赠礼，以政治权力为他们解决新泽西州的官司做为交换。哈纳也为拉拢美埃关系及美国对埃及的军事援助，贿赂梅嫩德斯。

现年70岁的梅嫩德斯自2006年以来一直担任参议员，曾任参院外交委员会主席，是叱咤风云的新泽西州民主党人。

判决公布后，参议院多数党领袖舒默和新泽西州参议员布克等多名资深民主党人，立即呼吁他辞职。舒默说：“鉴于这一有罪判决，梅嫩德斯现在必须对他的选民、参议院和国家来说正确的事：辞职。”