韩国首都圈降暴雨 气象厅首发预警呼吁防范

随着梅雨锋线北上，韩国气象厅今年首次向首都圈等中部地区发布暴雨预警，首都圈进入暴雨防御状态。气象厅预测，到19日包括首尔在内的中部地区预计将遭遇强降雨，最高降雨量可达200毫米，呼吁民众注意安全。

韩国首都圈地区17日迎来强降雨，首尔市当天发布了暴雨预警。

这是今年以来气象厅首次向首尔等首都圈居民发送暴雨防范预警提示短信。当天，气象厅还向京畿道北部地区居民发送了提示短信。在靠近朝鲜边境的京畿道坡州市从当天上午6时3分起一小时内降水量高达101毫米，议政府市从7时22分起一小时内降水量达到103.5毫米。

坡州7月的平均降水量为367毫米，这意味着在一个小时内降下的雨量约占一个月总降水量的30%。京畿坡州市居民朴艺贤（42岁） 说：“刚开始下了一点点，突然像瀑布一样倾泻而下。实在很恐怖。”

雨过天晴，游客在首尔市中心的地标性建筑南山塔欣赏城市美景。（法新社）

同时，首尔市城北区和芦原区17日下起了每小时120毫米以上的强降雨，由于暴雨集中于上班时段，导致上班的民众带来了很大的不便。从17日上午9时到下午1时，首尔市对东部干线公路全线实行交通管制；此外，暴雨还导致部分列车运行延迟。首尔地区有30多所学校缩短授课时间，以确保学生安全。

按气象厅发送暴雨灾害风险提示短信的标准，一小时内降水量为50毫米以上，且三小时内降水量为90毫米以上，或者一小时内降水量为72毫米以上。

韩国气象厅预测，首都圈和忠清道18日至19日两天最大降水量将超200毫米。呼吁民众减少外出，在河边要格外注意安全。

韩国总统尹锡悦17日指出，持续下雨令山泥倾泻的风险增加，首都圈地势较低的地区可能受到影响，要求加强对高危地区的应对措施，做好居民疏散工作。

上周，韩国忠清道、全罗道等中南部地区遭遇创纪录暴雨袭击，引发的灾害导致；六人死亡，二人失踪，数千人被迫疏散。

韩国政府15日宣布遭遇暴雨洪涝灾害的中南部五地划为“特别灾难地区”，这五个特别灾区位于忠清北道、忠清南道、全罗北道、庆尚北道等地。