反对援乌主张转向东亚 特朗普副手万斯引发欧洲担忧

（华盛顿综合电）美国前总统特朗普选择俄亥俄州联邦参议员万斯为竞选搭档，引发欧洲盟友担忧。万斯坚决反对为乌克兰提供军事援助，认为欧洲必须为自身防御承担更大责任，若他和特朗普当选，美国外交政策可能会疏远欧洲。

万斯是今年早前最激烈反对批准向乌克兰提供新一轮军事援助的美国参议员之一。他在4月一次博客访问中说：“坦白说，我并不在乎乌克兰作为一个国家会发生什么事。”

万斯认为，欧洲国家在安全方面依赖美国已经太久了，并主张美国应把战略重点转向亚洲和中东。他2月在慕尼黑安全会议上说：“美国必须更加聚焦于东亚。这将是美国未来40年的外交政策方向，欧洲必须看清这个事实。”

他强调，美国不是想要抛弃欧洲，但美国一直在为欧洲安全提供数万亿美元补贴，欧洲大陆应在维护自身安全方面发挥更积极的作用。他还说，俄罗斯总统普京并未对欧洲构成生存威胁，若须阻挡普京，欧洲应自己买单。

万斯4月更在《纽约时报》撰文直言，乌克兰打不赢这场战争，因为俄罗斯有庞大的军工能力，而乌克兰人口老龄化使进一步动员面临问题。

特朗普此前声称要迅速结束俄乌冲突，如今又挑选反对援乌的万斯为副手，这令欧洲盟友担心，若特朗普重返白宫，他将停止或削减对乌克兰的援助，并施压乌克兰进行和平谈判以结束战争。如此一来，俄罗斯将把大片乌克兰领土收归己有，普京也可能会更加胆大妄为，发起更多军事行动。

专家认为万斯立场或有变化 泽连斯基表示不担心

德国执政联盟成员党绿党联合领导人丽卡达·朗（Ricarda Lang）说：“他获选为竞选搭档，令欧洲感到担忧。”

德国总理朔尔茨所属社会民主党的外交政策发言人施密德（Nils Schmid）也告诉路透社：“他在乌克兰问题上的立场比特朗普还要激进，并想要终止对乌军事援助。在外交政策方面，他比特朗普更倾向于孤立主义。”

也有观点认为，万斯毕竟未担任过政府要职，若当选副总统，他的立场可能会发生变化；贫困的成长经历和虔诚的基督教信仰也可能促使他最终改变看法。

对针对特朗普再次成为美国总统的可能性，乌克兰总统泽连斯基星期一（7月15日）说：“我认为，如果特朗普成为总统，我们将携手合作。我对此并不担心。”

美国国务院发言人米勒星期二（16日）则说：“美国人民强烈支持继续援助乌克兰……不只是美国公众，这在国会两院也得到两党的多数支持。”

匈牙利总理的和平使命引发欧盟内部争议

另外，匈牙利总理欧尔班在给欧盟领导人的信中说，特朗普若当选美国总统，将立即充当俄乌战争的和平调解人。欧洲理事会主席米歇尔星期二驳斥欧尔班，称他无权代表欧盟就俄乌战争举行会谈。

欧尔班此前自行展开和平使命，访问基辅、北京和莫斯科，并于上周出席在华盛顿召开的北约峰会，还在佛罗里达州会见了特朗普，引起欧洲官员和领导人不满。

米歇尔在给欧尔班的回信中强调，匈牙利虽是欧盟轮值主席国，但不能在国际舞台上代表欧盟，也没有获得欧盟授权就战争进行谈判。他也驳斥欧尔班称欧盟在乌克兰奉行“亲战”政策的说法。“相反，俄罗斯是侵略者，乌克兰是受害者，并正在行使合法的自卫权。”