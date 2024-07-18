日本高龄蛰居族：长寿社会隐藏的悲剧

日本长寿社会的阴暗处不但有孤独死事件，更存在少为人知的高龄蛰居族家庭悲剧。

日媒报道，日本去年全国有20多人因涉嫌遗弃老人尸体在家中被捕，他们大多是年龄在60岁的蛰居族。这些事件凸显长期与社会脱节的蛰居族，在失去唯一的亲人后更为孤独，但却没人对他们伸出援手。

日本内阁府在2019年实施的国民生活状况调查，对蛰居族的定义是：除了自己的喜好外出或去便利店外，不踏出家门六个月以上的人。日本将抚养蛰居族的老人家庭取名为“8050”，意指80多岁的年迈父母得照看50多岁的孩子。这个泛称在近期升级为“9060”，凸显日本所面对的蛰居族高龄问题更为严峻。

东京西南部神奈川县一名63岁失业男子被捕，事因他将95岁父亲的遗体搁置家中六个月。该男子的律师为他辩护时说：“他从未离开父亲半步。他身无分文，也无法支付葬礼费用，只好死守在死去的父亲身边。”

居住在关东地区的一名60多岁失业男子因涉嫌遗弃他90多岁父亲的尸体被捕。警方了解到他是依靠父亲的养老金过活，在父亲死后，为了生存，他迫不得已隐瞒了父亲去世的事。

日本内阁府2019年的统计，凸显年龄在40岁至64岁之间的中高年蛰居族有61万3000人。这个数据，在去年增加到84万人。

当局也从不同年龄段的蛰居者所占比率，观察到这一人口的老龄化加速。2019年调查时，40多岁的蛰居族占最多，有38%，50多岁占36%，60多岁仅占26%。但是，近期的调查显示，50多岁占42%，60多岁占36%。

专家呼吁建立援助系统 防止社会孤立悲剧扩大

针对蛰居族的老龄化，爱知教育大学社会学副教授川北稔说：“遗弃尸体的案例只是冰山一角。令人担心的是，在父母入院后，与社会脱节的蛰居族处境，他们会变得更加孤立。若要防止社会孤立造成的悲剧滚大，必须要设立让他们容易寻求救援的系统。”

日本社会福利协会秘书长胜部丽子是“8050”和“9060”等蛰居族高龄化问题的立名者。据她报告，日本目前有大量的蛰居族家庭与社会脱节长达30年，他们无法求助于邻居或亲戚，是被社会孤立的群体。

她指出，蛰居族家庭的增加，意味着日本社会的孤独死问题变得更加复杂。在寻求解决高龄蛰居族问题的同时，更有必要去了解蛰居家庭长期的痛苦。

她说：“在日本社会，蛰居族孩子的父母饱受严厉批评，比如会被责怪对孩子管教失败，导致孩子无所事事。为了躲避世俗的眼光，他们只有和孩子一直窝在家里，过着痛苦和孤独的生活。”