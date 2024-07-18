消息：谷歌微软助中企规避英伟达晶片禁令

（华盛顿综合电）知情者透露，谷歌和微软的云计算部门在中国以外的地点为中国提供数据中心服务，让中国企业得以租用或使用装有英伟达（Nvidia）人工智能晶片的伺服器。

美国科技媒体The Information星期三（7月17日）引述微软一名熟悉相关服务的员工和一名直接参与销售的人员指出，微软正通过在中国境外的资料中心向中国客户提供伺服器租赁服务，包括配备英伟达A100和H100晶片的伺服器服务。

另一名知情者透露，谷歌允许中国客户使用位于中国境外的伺服器，并对其产品符合美国出口管制规定抱有信心。

微软、谷歌母公司Alphabet、英伟达和美国商务部都没有针对相关报道作出回应。

拜登政府此前已采取限制措施，防止中企使用美国人工智能（AI）技术，包括先进半导体。

美国商务部长雷蒙多今年1月接受路透社访问时说，政府已提议要求云端公司确定外国实体是否正在通过美国的数据中心来训练AI模型。

阿斯麦第二季对华销售飙升 显示美国限制措施影响有限

另据彭博社报道，荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）第二季对华销售飙升，占公司营收的近一半，显示美国出口限制措施影响有限。

阿斯麦对华出口增加可能加剧美国与荷兰政府之间的外交紧张关系。彭博社报道，美国晶片业正在推动一项替代措施，扩大所谓“未经核实清单”（Unverified List）的标准，要求企业在运输某些受限制的技术时必须获得许可。

如果阿斯麦和东京电子等公司继续为美国认为存在国家安全风险的中国客户提供服务，这一举措将使这些公司受到额外管制。

彭博社的报道发布后，阿斯麦周三收盘下跌11%，创2020年3月以来最大跌幅，市值缩水427亿欧元（约626亿新元）。