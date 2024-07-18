FBI：枪手行刺前曾搜索特朗普与拜登图像

（华盛顿综合电）美国联邦调查局的调查指出，试图行刺共和党总统候选人特朗普的枪手，似乎花了一些时间为此次行刺行动做准备。

美国联邦调查局（FBI）官员星期三（7月17日）告诉国会，20岁的枪手克鲁克斯（Thomas Matthew Crooks）在手机上搜索特朗普和总统拜登的图像，他也搜索了特朗普露面和民主党全国代表大会的日期。

FBI破解克鲁克斯的手机密码后，开始分析手机内的内容，但至今这名共和党选民的干案动机仍是个谜。FBI并没有发现任何迹象显示，克鲁克斯有强烈的党派政治观点。

根据美国国土安全部和FBI本周发布的联合公告，克鲁克斯自己制作了三枚炸弹，行刺当天到枪械店购买了50发子弹。在干案前的几个月，克鲁克斯曾收到多个包裹，其中一些标明可能含有危险物质。

FBI此前说，克鲁克斯干案时使用的AR型5.56口径步枪，相信是他的父亲合法购买的。

美国国土安全部监察长周三说，正就特朗普竞选集会的安保工作对特勤局展开调查，并将评估特勤局保障竞选活动安全的程序。

特朗普上周六（13日）在宾夕法尼亚州的竞选集会上遭遇枪击，虽然只受轻伤，但负责保护特朗普的特勤局被指存在重大安保疏漏。

最新曝光的视频证实，在枪击发生前几分钟，有集会参与者发现枪手趴在不远处的屋顶上，就立刻通报现场巡警，但警方的反应慢了。

拜登在这起枪杀未遂事件发生后下令，对此次集会的安保进行独立审查。

美国众议院也宣布，下周将成立由两党代表组成的特别工作小组，调查特朗普枪击案。

共和党籍的众议院议长约翰逊告诉福克斯新闻，参众两院议员将分别要特勤局和FBI的高级官员，包括FBI局长克里斯托弗·雷来做简报。他说，这么做没有太多程序障碍，能更快找出真相，给美国人民交代。

约翰逊是呼吁罢免特勤局局长切特尔的共和党人之一。切特尔下周一（22日）将在众议院监督与问责委员会的听证会上作证。

切特尔星期一说，特朗普在宾州竞选大会上突遭枪击“不可接受”，但表明她不会辞职。