美国共和党副总统候选人万斯誓言改善民生 为工人群众而战

（密尔沃基综合电）美国共和党副总统候选人万斯星期三在共和党全国代表大会上表明，如果在11月的选举中当选，他会把美国民众利益放在首位，致力于创造美国本土的就业机会，在美国本土建设工厂、生产更多“美国制造”的商品、使用美国自产的能源等。

万斯（J.D. Vance）星期三（7月17日）在威斯康星州密尔沃基市举行的大会上打感情牌，描述自己艰难的童年以及一路来成为参议员的艰辛历程，以自己的故事来证明他理解许多美国人在生活中的挣扎。

万斯（39岁）这名俄亥俄州联邦参议员自述，自己出生在俄亥俄州的小城镇米德尔敦（Middletown），家境贫困，父母离异，由祖母一手带大，母亲则一直与毒瘾抗争。演讲当天他安排母亲贝弗利到场观看，万斯向台下的贝弗利说：“妈妈我爱你。”贝弗利略带激动地说：“我也爱你，J.D.”，这时，党代表们起立为她鼓掌，把气氛带向一个高潮。

万斯在演讲中指责总统拜登这类“职业政客”（career politicians）通过失败的贸易政策和在海外的战争摧毁了美国的社区。他誓言自己和特朗普会把焦点放在改善一般民众的生活，万斯说：“我们不会再迎合华尔街，我们将致力于为工人群众谋福利。”

早前在全代会的活动上，万斯抨击拜登政府的经济政策导致通货膨胀，令中产阶级生活难以为继。他也赞扬特朗普遭枪击时展示的勇气，并呼吁选民让特朗普重返白宫。

万斯的强硬作风马上引来民主党的攻击，民主党星期三针对万斯的反堕胎观点发起攻势。拜登竞选团队发声明指万斯将推进一项议程，“让极端主义和超级富豪凌驾于我们（美国）的民主之上。”

整体上，万斯的立场与特朗普大致一样，他的演讲呼应了特朗普的许多核心原则，包括承诺优先考虑国内制造业而不是中国进口产品，警告盟友美国不会让他们在确保世界和平方面“搭便车”；万斯反对向乌克兰提供军事援助，并为特朗普试图扭转2020年大选成绩辩护。

对华态度强硬

在对华问题上，万斯对中国态度强硬，曾扬言不喜欢中国偷走美国的许多就业岗位。

军事上，万斯认为美国没有资源来同时应对多场冲突，建议军方舍弃其余一切问题，把注意力完全放到中国身上。他认为美国的第一要务应是防止中国入侵台湾，并指责拜登政府未能采取足够措施来强化台湾的防御。

万斯呼吁对自华进口产品大范围加征关税，并曾推出立法以限制中国进入美国的金融系统。万斯今年5月接受哥伦比亚广播公司（CBS）《面向全国》（Face the Nation）节目访问时说：“我们需要保护美国产业免受所有竞争的影响。中国赢过我们的原因不是因为他们的工人更好，而是因为他们愿意使用奴隶来生产。”

万斯还主张对全球化进行“重新思考”，称全球化未能让像中国这样的国家实现自由化。他今年初告诉新闻网站“政治”（Politico），美国过去几十年的想法是，如果让中国变得和美国更相像，从长远来看是值得的，但“如果这个根本性目标没有实现，那么我认为，就必须全盘重新思考了。”

彭博社分析说，美国副总统通常不在政策制定方面发挥重要作用，但万斯对北京的批评态度进一步显示，如果特朗普在11月获胜，美国政府对中国的立场将非常强硬。