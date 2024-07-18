拜登再确诊染冠病 称若健康问题严重会考虑退选

（拉斯维加斯综合电）美国总统拜登确诊感染了冠病，须暂停竞选活动以隔离，争取连任之路再添阻碍。他在确诊前首次松口表示，若健康出现严重问题会考虑退选，若赢得连任但因健康问题而无法完成任期的话，也会考虑让位给副总统哈里斯。

白宫星期三（7月17日）证实，拜登当天在拉斯维加斯出席一场竞选活动后接受冠病检测，结果呈阳性。他此前已接种冠病疫苗和追加剂，症状轻微。拜登已中断行程，返回特拉华州家中自我隔离，但“照常工作”。

白宫医生说，拜登当天下午出现上呼吸道症状，包括流鼻涕、干咳等不适。他已开始服用抗冠病病毒的药物Paxlovid，呼吸频率、体温和血氧水平正常。

拜登从拉斯维加斯飞回特拉华州时向媒体举起大拇指说：“我感觉很好。”但据报道，他走上登机梯时紧握栏杆，且走几步就停顿一下。这是现年81岁的拜登在2022年7月确诊冠病后再次感染，加剧了外界对他健康状况的担忧和揣测。

目前还不清楚拜登何时会恢复竞选活动。至于他会在什么情况下考虑退选，拜登接受黑人娱乐电视台（BET）访问时这样回应：“当我的健康出现状况，医生们来告诉我，你有这个问题、那个问题的时候。”

这段访问于星期二（16日）进行、星期三播出。访员又问，若赢得连任，是否会考虑只当“过渡”总统并在两年内交棒给哈里斯，拜登说：“只有在我被告知身体出现某种问题时，我才会考虑这么做，但现在情况还不是这样。”

拜登坦承，针对他年龄的质疑是合理的，但他强调他有能力和信心再领导美国四年。“我不过比（共和党总统候选人）特朗普大三岁。而且，我认为我的身体状况要比他好一点。”

民主党内部退选压力增加

拜登在首场竞选辩论中表现欠佳后，面临的退选压力越来越大。加州众议员希夫星期三促请拜登让位，使公开要求拜登退选的民主党议员增加到至少20人。希夫说：“如果特朗普赢得第二个任期将破坏我们民主的根基，而我对拜登总统能否在11月选举中打败特朗普深感担忧。”

美国广播公司（ABC）新闻同日报道，参议院民主党领袖舒默告诉拜登，他退选对国家和民主党会比较好。另有报道称，除了舒默，众议院民主党领袖杰弗里斯也告诫拜登，他继续竞选将危及民主党的选情。

CNN也引述消息人士报道，众议院前议长佩洛西最近私下告诉拜登，民调显示他无法击败特朗普，若他继续寻求连任，可能破坏民主党赢得众议院的机会。拜登则告诉佩洛西，另有民调显示他可以胜出。

白宫发言人贝茨驳斥上述这些报道，坚称拜登仍是民主党提名的候选人。

民调：三分之一民主党选民认为拜登应放弃竞选

然而，美联社与NORC公共事务研究中心星期三公布的民调结果显示，近三分之一的民主党选民认为拜登应放弃竞选。路透社和益普索的联合民调也显示，约四成民主党注册选民认为拜登应退选。

一些民主党金主也认为，拜登必须让路，民主党在11月选举中才可能有胜算。其中一人告诉彭博社，民主党现在比以往任何时候都更需要新的候选人。另一人说，拜登正逐渐失去支持。一些金主威胁要停止捐款，但承认他们对拜登的影响力有限。

不过，也有人认为，即使民主党临阵换将，替代者的最终表现也可能比拜登好不了多少。