德国拟对乌克兰军援减半

（柏林综合电）美国共和党籍总统候选人特朗普可能重返白宫，使美国未来对乌克兰的援助陷入不确定中。如今，德国也计划把对乌克兰的军事援助减少一半。

由于长期投资不足，德国武装部队的武器库存本就不充盈，并因向乌克兰提供军事援助而进一步消耗。根据路透社看到的预算草案，2025年德国对乌军援规模将从2024年的80亿欧元（约107亿新元）削减至仅40亿欧元。

在美国推动下，七国集团（G7）此前批准使用冻结俄罗斯资产所赚取的收益来为乌克兰提供500亿美元（约670亿新元）贷款，德国政府希望这能满足乌克兰大部分军事需求。

官员透露，欧盟领导人同意贷款计划的部分原因是，若特朗普重返白宫，这将降低乌克兰资金短缺的可能性。德国财长林德纳在星期三（7月17日）的记者会上说：“得益于欧洲工具和G7贷款，乌克兰的融资在可预见的未来得到了保障。”

另外，北约秘书长斯托尔滕贝格星期四（18日）在英国召开的欧洲政治共同体领导人会议上说，北约在德国中部巴斯威登设立的军事指挥部将在9月启用。指挥部将为乌克兰提供安全援助和培训，并协调北约成员国的相关努力。

乌克兰防长乌梅罗夫星期三在美国举行的阿斯彭安全论坛上说，50万俄军正在包围乌克兰，俄罗斯还计划在未来几个月增兵二三十万人。他说，迄今有55万名俄罗斯人在俄乌战争中死伤，俄罗斯严重依赖雇佣兵，包括来自非洲的雇佣兵。

针对特朗普可能当选美国总统并削减对乌援助，乌梅罗夫说：“我们相信美国的领导力，也相信美国希望它的伙伴和盟友是强大的……无论美国选举结果如何，我们都会找到解决方案。”