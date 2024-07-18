持续向哈马斯施压 以军攻击加沙中部和南部拉法

（耶路撒冷／开罗综合电）以色列军队星期三（7月17日）袭击加沙中部，造成至少九名巴勒斯坦人死亡。同时，以军坦克进一步向南部的拉法推进，根据情报展开精确作战行动，摧毁一个恐怖细胞组织和用来向以军开火的发射器。

加沙卫生部说，以军过去24小时的袭击造成至少81名巴勒斯坦人死亡，198人受伤。而在拉法，当地医疗人员说，以军的空袭造成两人死亡。

以军方则说，他们过去一天攻击加沙地带的25个目标，以军士兵继续在加沙中部展开行动，包括拆除那些哈马斯用于观察以军的建筑物。

以色列防长加兰特说，军方已取得重大成果，对哈马斯的施压正在发挥作用。加兰特在同美国防长奥斯汀通话时指出，以军在加沙的行动为达成人质协议创造了必要条件。

以军袭击黎巴嫩境内哈马斯盟友

以军方证实，以军星期四（18日）在黎巴嫩贝卡谷（Bekaa Valley）展开空袭，炸死哈马斯盟友黎巴嫩伊斯兰集团（Jamaa Islamiya ）的一名指挥官贾巴拉。

以军说，贾巴拉是黎巴嫩的一名哈马斯成员，专门向以方发动恐怖袭击与导弹袭击，包括与伊斯兰集团协调攻击行动。

此外，美国军方星期三宣布，他们已经结束通过临时码头向加沙运送救援物资的任务，目前运送作业已移转到以色列港口阿什杜德（Ashdod）。

这个临时码头自5月中旬首次搭建以来，就因恶劣天气数次拆除组装和一再延后运送，总计前后只进行20天的运送作业。美国总统拜登曾对码头的运营时间受到限制表示失望。

以议会投票反对建立巴勒斯坦国

另外，以色列议会星期三以68票赞成、九票反对通过一项提案，表明反对在约旦河西岸建立巴勒斯坦国，但总理内坦亚胡并未出席投票。

以媒认为，这项投票没有约束力，旨在向即将访美的内坦亚胡施压，因为他可能会在人质协议上面临美方的压力，有关协议可能包括讨论巴勒斯坦主权的问题。