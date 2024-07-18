美国加州迪士尼乐园酝酿大罢工

（阿纳海姆法新电）美国加州迪士尼乐园度假区的数百名员工周三（7月17日）在园区外抗议示威，要求加薪，员工们周五将投票决定是否要大罢工。

示威集会由代表迪士尼乐园约1万4000名员工的工会筹办。一些示威员工穿着“印第安纳琼斯”（Indiana Jones）和“星际大战”（Star Wars）主题游乐设施的服装，另有员工高举牌子，写着“米奇要公平薪酬”和“迪士尼，不要成为恶人”的标语。

44岁女员工克里斯塔勒斯说：“我们要公平的工资。罢工是迫不得已的手段，我们不想这么做。但如果迪士尼不同意我们的要求，那我们准备好了（要罢工）。”

迪士尼自4月以来与代表员工的四个加州工会进行谈判，但至今未取得任何成果。工会还申诉迪斯尼恐吓员工，500多名戴上工会徽章的员工遭到训斥和警告。徽章上印有米老鼠戴着手套紧握拳头的图案，迪士尼称，这些徽章违反了“迪士尼形象”的着装规定。国家劳资关系委员会已就工会的指控展开调查。

迪士尼员工周五（19日）将投票表决是否授权工会罢工，工会一旦获得授权，将决定罢工条件和时长。工会定于下周一和周二，与资方会面谈条件。

据报道，迪士尼员工上一次罢工是在1984年，若是时隔40年再次罢工，将是继去年好莱坞演员和编剧大罢工之后，另一场具有历史意义的罢工行动。