特朗普放话要在国际拨乱反正 恢复美国的世界威望

（密尔沃基综合电）特朗普首次以共和党总统候选人身份发表演说时放话，要取得压倒性胜利，因为如果只赢得一半美国人的胜利算不上胜利。

特朗普星期四（7月18日）晚间在威斯康星州最大城市密尔沃基（Milwaukee）出席共和党的全国代表大会，正式接受共和党提名为总统候选人。他说：“我竞选的是全美国的总统，而不是半个美国，因为赢得半个美国并不是胜利。”

这也是特朗普险遭暗杀后首次公开演讲。在现场掌声频频响起的一个半小时里，他不断强调自己的能力，宣称将在四个月后取得“令人难以置信的胜利”。

特朗普说，他要恢复美国在世界舞台上的威望。“我可以一通电话就结束战争。”

他保证：“我们将在全世界恢复和平、稳定与和谐……在我们的领导下，美国将再次受到尊重。没有国家会质疑我们的力量，没有敌人会怀疑我们的力量，我们的边界将完全安全。”

将世界各地冲突归咎于拜登 特朗普称将结束每一场国际危机

特朗普随即集中火力抨击拜登政府，指这个政府正在“摧毁”国家，还将世界各地的冲突归咎于拜登。他誓言，如果再当选将改变这一切。“我将结束本届政府制造的每一场国际危机，包括与俄罗斯和乌克兰的可怕战争。但为了实现这个未来，我们必须首先将我们的国家从失败甚至无能的领导中拯救出来。”

曾在特朗普执政时期担任国务卿的蓬佩奥这天也上台助阵，将特朗普的政绩细数从头，并强调美国在特朗普领导下没爆发新的战争。

对于国内课题，特朗普大部分时间都在针对移民问题，指责外来移民“入侵”南部边境。他谩骂道：“这些人来自监狱，他们来自看守所，他们来自精神病院和疯人院。”他还特别提到几个疑似被非法移民杀害的美国人的名字，借此加强自己的论点。

至于他面对的刑事起诉，特朗普直批那是民主党的阴谋之一，并重提民主党“盗窃”了2020年总统大选。

特朗普的这场演讲不仅是美国两党代表大会历来时间最长的，也打破他本人2016年竞选总统时的演讲时长。

特朗普结束发言后，他的家人和竞选搭档、参议员万斯（J.D. Vance）逐一走上讲台。他的妻子梅拉尼娅向来很少出现在竞选活动，这天也来为丈夫站台。

许多出席共和党全国代表大会的支持者都包扎着右耳，借此对遭枪伤的特朗普表示支持。（路透社）

此次共和党全国代表大会会场有一大“特点”，即许多与会者都包扎着右耳，借此对前不久遭枪伤的特朗普表示支持。

右边耳朵还缠着绷带的特朗普在台上则花了14分钟，细述自己当时如何命悬一线。“我听到一个很大的呼啸声，感觉有什么狠狠地击中了我的右耳。我对自己说：‘哇，那是什么？只能是一颗子弹呀。’”

他还告诉群众他“没想到自己还能在这里”时，场下观众立即高呼：“你能的！”

特朗普星期四在台上演讲时，背后大屏幕上出现他遭枪击后挥拳的照片。（法新社）

这时，特朗普背后大屏幕上出现他遇刺时脸上血迹斑斑的照片。在现场沸腾的气氛中，特朗普赞扬当时冲到他身边的特勤局特工，并向中弹身亡的义务消防员康佩拉托雷致敬，亲吻了他的消防头盔。

“右耳绷带”无疑已经成了特朗普的竞选新标记。共和党亚利桑那州代表埃尔斯沃思说：“我们正在帮助特朗普总统打造新的时尚宣言。他受了伤，我们声援他。我们只是想让他知道我们是多么爱他。”