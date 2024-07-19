美媒：拜登最早或本周末宣布退选

（里霍博斯比奇/密尔沃基综合电）美国总统拜登面临的退选压力持续加大。美国多家媒体报道，拜登退选现在看来只是时间问题，民主党人最早可能在本周末说服拜登退选。

《纽约时报》星期四（7月18日）报道，几名与拜登关系密切的人士说，他们相信拜登已经开始接受他可能会输给共和党总统候选人特朗普而不得不退选的事实，预计拜登很快就会宣布由副总统哈里斯接替为民主党候选人。

美国新闻网站Axios也引述民主党人士报道，拜登最早可能本周末就宣布退出。不过，拜登的竞选团队星期五（19日）透露，拜登在完成隔离后将于下周重返竞选活动。

《华盛顿邮报》报道，民主党前总统奥巴马告诉盟友，拜登的胜算已大幅减弱，“他应该慎重地审思他的参选能力”。奥巴马办公室拒绝对这个报道置评。奥巴马是拜登的亲密盟友之一，今年3月底还和前总统克林顿一同到纽约，在拜登的筹款晚宴上助阵。

奥巴马是拜登的亲密盟友之一，图为两人6月15日出席洛杉矶的一个筹款集会。（法新社）

自从拜登在上月底的第一场竞选辩论中表现欠佳之后，各方对他年纪和健康的质疑不断扩大，要他退下的声音也一再升高，而其中的资深民主党人越来越多。参议院多数党领袖舒默和众议院少数党领袖杰弗里斯最近私下告诉拜登，他退选对党和国家都更有利。

美国有线电视新闻网（CNN）日前也报道，前众议院议长佩洛西打电话告诉拜登，他不但无法胜选，还可能给民主党争夺众议院拖后腿。

民调数据不乐观 近八成民主党人支持哈里斯接棒

拜登的民调数据也不乐观，有数据显示，七个关键摇摆州中的四个对他似乎已是遥不可及。另据《经济学人》和舆观（YouGov）星期四发布的最新民调，79%的民主党人表明，如果拜登退选，他们支持哈里斯接棒。

至今，民主党的264名国会议员当中，有20人已公开呼吁拜登让贤，而私下这么认为的人更多。

就在“劝退”阴霾笼罩的关键时刻，拜登再度确诊感染冠病，使他的崎岖竞选路更添挑战。此前坚称绝不退选的他日前首次松口说，若健康出现严重问题，可能考虑退选；若赢得连任但因健康问题无法执政，会考虑让位给哈里斯。

不过，对于拜登可能即将退选的报道，他的竞选团队驳斥为“毫无根据”，强调他仍在争取连任，竞选日程没有改变。

民主党金主捂紧钱包 7月筹款或比6月少一半

尽管如此，当前形势已让民主党的主要金主深感不妙。《纽约时报》引述四名知情人士报道，拜登竞选团队的大金主纷纷捂紧钱包，如果他继续参选，估计7月份只能筹得不足2500万美元（约3361万新元）的竞选资金，比6月少一半左右。

如今的形势是，民主党人忧心忡忡，共和党人士气高昂。特朗普星期四正式接受共和党提名为总统候选人。他的高级顾问米勒当天告诉法新社，拜登的去留不会对特朗普的选情产生根本影响。“事实上，无论是拜登还是哈里斯，或者任何其他激进的自由民主党人，都必须对摧毁我国经济和破坏边界等失败政策负责。”

共和党民意调查专家法布里齐奥说，民主党候选人风波确实让共和党得利。他说，如果哈里斯获提名竞选总统，共和党准备调整策略，由于民调显示选民对哈里斯的履历较不了解，所以“我们已经准备好怎么给她下定义了”。