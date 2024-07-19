加沙9月底恐断粮 联大主席吁各国提供金援协调停火

联合国大会主席弗朗西斯说，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）目前筹措到的金援不到所需的两成，他呼吁各国提供金援并协调以哈停火。

弗朗西斯（Dennis Francis）星期五（7月19日）接受《联合早报》采访时强调，工程处仍是联合国为巴勒斯坦难民提供人道救援的主要机构，若援助中断，加沙的200万人以及整个地区的600万人将面临危险。

弗朗西斯上周曾在联合国认捐会议开幕式上称，工程处目前只筹措到所需资金的18%到19%，这意味着加沙地带的粮食供给或在9月底中断。工程处仍须筹集至少12亿美元（约16亿新元），才能在年底前继续提供关键的人道援助。

战火导致加沙地带陷入严重的人道主义危机，图为巴勒斯坦儿童聚集在加沙北部一处慈善厨房外聚集，等待领取食物。（路透社）

不过，在弗朗西斯星期五的访谈结束后，英国政府宣布解除资金禁令，承诺为工程处提供2100万英镑（约3630万新元）的资金。



今年1月，以色列指控12名工程处员工参与哈马斯在去年10月对以色列发动的袭击行动，工程处的中立性因此备受质疑，约15个主要援助国纷纷宣布暂停约4亿5000万美元的金援。目前除美国外，德国、瑞典、日本、法国、加拿大、英国等国已陆续恢复金援。

由法国前外长科隆纳领导的独立审查小组过后对工程处展开调查，结果显示工程处的运行规则、机制和程序仍存在须改进的地方。科隆纳建议工程处与捐赠国保持沟通、定期与以色列等国一起审查教科书内容、确保员工行为的中立性等。

UNRWA将调整和加强内部机制和运作程序

弗朗西斯说，工程处将根据科隆纳总结的建议，调整和加强工程处的内部机制和运作程序，以维持中立性。



此外，弗朗西斯呼吁各国继续推动以哈达成停火。他说，以哈冲突延宕不断，“联合国已经利用所有可用的机制，试图制止加沙局势（持续恶化）”，但为了终结巴勒斯坦人的苦难，联合国将继续推动以哈实现全面停火、促成两国方案。