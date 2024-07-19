特朗普气势如日中天 批评者担心他当选更不受约束

（密尔沃基路透电）美国共和党总统候选人特朗普遇刺大难不死，激发了党内忠诚支持者对他近乎宗教狂热般的追捧。特朗普如今气势如日中天，这让他的批评者和政治对手担心，如果他在11月赢得大选，他可不受约束地推行极端政策，甚至成为“帝制总统”，威胁美国民主。

路透社分析文章指出，特朗普在2017年至2021年执政期间偶尔会因内部分歧而施政受阻，可这回若再度入主白宫，他将能更自由地推行强硬的反移民政策如大举遣返非法移民，实施激进的贸易政策，以及开除他认为不够忠诚的政府官员。

寻求连任的拜登总统竞选团队发言人穆萨说：“特朗普呼吁终止宪法，并扬言要在就任第一天就成为独裁者……特朗普是个骗子，但当他说将实行独裁统治，我们相信他说的是真的。”

总统历史学家纳法塔利说，特朗普二度执政将使美国乃至全世界深感不安。他指出，本月初美国联邦最高法院裁定特朗普因“公职行为”被起诉享有豁免权，加上共和党内如今是特朗普说了算，即使特朗普未来恶意行事或是利用职权谋取个人权势和展开政治报复，他受到的制约也是有限的。

批评者：特朗普若太过分 联邦法院或出面制止

不过也有批评者认为，如果特朗普行事太过分，联邦法院可能会出面制止。美国国家移民法律中心主席马托斯说：“我们的最高法院虽然非常保守，但我们知道即使是特朗普委任的法官也曾否决他的政策。”

宪法专家也认为，国会、法院以及每两年举行一次的国会选举将能对特朗普起到一定的制约作用。

共和党人希望 特朗普能自由推动议程

近日在威斯康辛州最大城市密尔沃基举行的共和党全国党代表大会上，路透社访问的30位共和党人几乎全都承认该党已成为属于特朗普的政党，但否认像邪教似的崇拜领袖。受访者表明，希望特朗普当选后，能不受官僚体制或国会的约束，自由推动议程。他们也支持总统更广泛签发无须经过国会批准的行政令，来实现自己的政策目标。

路透社与益普索（Ipsos）本周联合进行的民调显示，受访的共和党人有半数认为美国陷入了危机之中，需要一个强悍、可在不受法院和国会过多干扰的情况下执政的总统；认同这一看法的受访民主党人和独立人士则分别占35%和33%。

路透社在上述共和党全国党代表大会访问的出席者当中，仅一位对特朗普可能再度执政感到不安，他担心特朗普成为独裁者，在政府部门到处安插“自己人”，并打击报复政敌。