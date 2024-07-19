FBI：枪手或提前六天到特朗普集会场地踩点

（华盛顿综合电）美国联邦调查人员在前总统特朗普遭枪击事件的简报中指出，集会举行的六天前，枪手克鲁克斯可能到过会场附近。

特朗普上星期六（7月13日）在宾夕法尼亚州巴特勒县的竞选集会上遭枪击，他的右耳受伤，现场观众一死两伤。枪手确认为20岁的宾州男子克鲁克斯（Thomas Matthew Crooks），他被特勤人员当场击毙。

《纽约时报》报道，联邦调查局人员星期三（17日）向国会作简报时说，克鲁克斯手机里的地理位置数据表明，他可能曾于7月7日出现在集会举行地点、巴特勒农场展（Butler Farm Show) 场地附近。这说明在执法官员对现场进行安全评估之前，克鲁克斯也许就到过那里踩点。

美国特勤局人员于7月8日首次视察场地，数天后敲定了安保计划。特朗普发表演讲的主席台以北有一片仓库，其中最近的一座就在步枪射程之内，但特勤局最终并未将这些仓库划进安保区域。

本案被定性为刺杀未遂，调查工作还在进行。消息人士透露，联邦调查局通过一项未上市技术，花费40分钟解锁了克鲁克斯的手机。该技术由成立于以色列的数码情报公司Cellebrite提供，该公司为多家美国联邦机构提供技术支持。

据联邦官员介绍，案发前，克鲁克斯向上司申请7月13日休假，声称有重要事务需处理。案发前一天下午，他到访一家射击场。案发当天早上，他购买了一架梯子，然后在附近的枪械店购得弹药。但初步调查发现，他是通过一座仓库旁的空调外机爬上屋顶，没有使用梯子。

另据媒体报道，克鲁克斯的父母在案发前给警方打过电话，因为他突然失联，夫妻俩担心儿子的下落。但目前还不清楚克鲁克斯的父亲对警方说了什么。