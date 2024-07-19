日本明年启用新系统 让游客一分钟通关

日本将从明年1月引进新系统缩短通关程序，让游客只须花一分钟就完成通关。新系统将让台湾旅客打头阵，日后再陆续扩大让其他国家和地区的游客使用。

到日本的游客会发现，他们在日本出入境和海关检查点必须出示两次护照，耽误不少时间。到了旅游旺季，有时还要等上一个多小时才能出关。

为了不让入境游客在机场等待通关浪费大量时间，当局决定从明年1月起启用新系统，做到“一分钟通关”的高效率。

《日经新闻》报道，新系统可让海关和移民局做一次性的审核。入境的外国旅客在登机前就提前接受大部分的出入境审核，各大航空公司将负责在登机前检查和要求旅客提供护照等信息。抵达日本后，旅客只须做简单的检查即可顺利入境。

当局已在今年1月份引进日本电气（NEC）的这个新系统，在羽田机场的第二航站楼开始进行实验操作。为应对明年的大阪世博会，关西国际机场是第二个实验地。该系统预定明年1月正式启用，让台湾旅客率先使用。

日本5月份访日的外国游客数量为304万人次，连续第三个月超过300万人次。日本观光当局估计，今年的入境游客极可能创下历史新高，达到3500万人次。

岸田：到2030年 把入境旅客提高到6000万人次

日本首相岸田文雄在星期五（7月19日）召开的“促进旅游业”会议上强调：“我们的目标是到2030年，提高到6000万人次。为了应对这一吞吐量，扩大地方上的机场和航班，就必须充分利用数码技术来强化硬件和软件。这不仅是为了提高游客的便利性，也提高审查人员的行政处理效率。”

日元贬值使日本变成相对便宜的旅游和购物天堂，入境游客在日本的消费额不断提高，已成为其提升经济的一大支柱。

岸田说：“本年度的入境游客消费可达到8万亿日元（约680亿新元）。在日本人口减少，人民内需消费低迷的时代，我们要继续充实旅游景点，在2030年让入境游客为日本带来15万亿日元的经济效益。”

日当局开放30个国立公园让外资酒店进驻

在推进地方旅游业发展之际，日当局也发现游客大量涌入已产生了“过度旅游”课题。为将游客分散到地方上，当局决定开放约30个风景宜人的国立公园让外资酒店进驻。

与此同时，中央政府也同地方政府合作，拟在旅游旺季提高高速公路收费，以及在热门景点进行额外收费，例如富士山的静冈县和山梨县都已开始征收攀山通行费。