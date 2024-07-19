大宕机主要影响企业设备 CrowdStrike总裁致歉

（新加坡综合电）这回受全球大范围宕机影响的多是企业设备，它们的共同之处是：同时安装了微软视窗（Windows）操作系统和网络安全公司CrowdStrike的Falcon软件。

微软公司发言人星期五（7月19日）证实，视窗设备蓝屏死机问题是由一家第三方软件平台的更新程序导致。CrowdStrike总裁库尔茨（George Kurtz）也说，此次故障和公司为视窗主机更新时出现的缺陷有关，苹果Mac和开源码操作系统Linux不受影响。

科技界人士指出，CrowdStrike软件多数部署在企业环境中，个人电脑大概率不受影响。公开资料显示，CrowdStrike在全球有约2万9000名客户，包括谷歌、亚马逊和英特尔等互联网巨头；全球500强企业中，有298家使用这家公司提供的解决方案。

库尔茨星期五接受美国全国广播公司新闻（NBC News）节目《今日》访问时，对这项技术故障给公司客户、旅客等各方造成影响“深表歉意”。他说，许多客户已重启系统和恢复运作，还有一些系统无法自动恢复，可能得花多一些时间，但公司会确保每个客户的系统都能完全恢复。

CrowdStrike核心产品 保护电脑免受网袭与威胁

CrowdStrike创建于2011年，总部在美国得克萨斯州，如今是全球最大的网络安全公司之一，业务遍布170多个国家。

CrowdStrike为企业提供基于云端的安全解决方案，其核心产品Falcon平台可识别异常行为和漏洞，保护电脑免受网络袭击和威胁。公司今年5月推出为微软定制的Falcon for Defender，可提高微软旗下另一款网安软件Defender的性能。

自创办以来，CrowdStrike参与了多起备受瞩目的网络安全调查案件。公司2014年的报告被美国政府用于指控五名中国军方黑客窃取美国企业的商业机密。同年，它宣称已掌握证据，证实俄罗斯政府针对全球公司展开大规模网络商业间谍活动。2016年，美国民主党全国委员会雇用CrowdStrike调查民主党电邮被侵入事件，过后确认是俄罗斯黑客所为。

引发全球大宕机 CrowdStrike股价一度大跌逾16%

CrowdStrike于2019年在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市，上个月被纳入标准普尔500指数，市值一度超过950亿美元（约1277亿新元）。当时市场看好它成为继派拓网络（Palo Alto Networks）后，第二家市值突破千亿美元的网安公司。

不过，如今发生了全球大范围宕机，CrowdStrike美股盘前股价一度大跌逾16%，微软股价则滑落超2%。截至新加坡时间周五晚10时，CrowdStrike股价下挫9.97％，微软股价则跌0.66％。