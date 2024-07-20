美国务卿：伊朗可在一两周内生产核裂变物质

（华盛顿法新电）美国国务卿布林肯说，伊朗有能力在一到两周内制造用于核武器的核裂变物质。

布林肯星期五（7月19日）在科罗拉多州举行的阿斯彭安全论坛上说：“我们过去几周与几个月看到的是，伊朗实际上正在推进核计划。”

伊朗新当选的总统佩泽希齐扬此前曾表明，他希望终结伊朗的孤立状态，并支持重启2015年伊朗与国际列强达成的“联合全面行动计划”（JCPOA，简称伊朗核协议）。

这项核协议旨在规范伊朗的核活动，以换取解除对伊朗的国际制裁。但美国于2018年单方面退出协议。当时的美国总统特朗普批评协议是“巨大的虚幻故事”，称“杀人政权”不可能只希望和平利用核能计划。

布林肯认为，核协议的失败导致伊朗加速发展核能力。他说：“伊朗距离生产核裂变物质的能力原本还有至少一年时间，但现在可能只需一到两周。”

不过他认为，伊朗尚未研发出核武器。

国际原子能机构上个月说，伊朗正在进一步扩大其核能力，并指伊朗是唯一能将铀浓缩到60%高水平的无核武国家。伊朗不断积累的大量铀储备，被指足以制造数枚原子弹。

但伊朗代外交部长巴盖里本周曾告诉美国有线电视新闻网（CNN），伊朗仍致力于履行伊核协议。他说：“我们仍是伊核协议的成员。美国尚未能重返伊核协议，所以我们追求的目标是恢复2015年的协议……我们不是在寻求新的协议。”