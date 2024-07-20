面对退选压力 拜登誓言继续竞选

（华盛顿综合电）面对日益加大的退选压力的美国总统拜登说，他期待在下周重启竞选活动，反驳了他会退出11月总统选举的报道。

目前仍在家中自我隔离的拜登星期五（7月19日）发表声明说：“形势是严峻的，但选择是明确的，只要团结一致，最终将赢得胜利。”

拜登因确诊冠病而不得不取消在拉斯维加斯的竞选活动，这一突发状况发生在特朗普获得共和党提名后不久，引发了民主党内对拜登继续参选能力的担忧。

在周五发表的声明中，拜登也批评竞争对手特朗普在共和党全国代表大会最后一晚发表的演讲。“昨晚，美国人民看到了四年前被他们拒绝的那个特朗普。在90多分钟的时间里，他专注于自己的不满，没有任何让我们团结起来的计划，也没有任何让劳动人民生活更好的计划。”

拜登强调，特朗普对未来的黑暗愿景不代表美国人，他相信可在投票日击败特朗普。

拜登还说，他期待下周重返竞选活动，进一步揭露特朗普“2025计划”对国家的潜在威胁，同时提出他对美国的愿景。

尽管拜登矢言重返竞选之列，但民主党内对拜登继续竞选的反对声音似乎越来越大，至今已有34名民主党参众议员公开要求拜登退选。

目前距离大选日还有近100天，虽然民主党内部对是否支持拜登参选仍存在分歧，但许多人认为，在竞选活动的最后阶段更换人选是一个冒险的赌注，不一定会帮助民主党在11月获胜。

拜登竞选团队主席接受微软全国广播公司（MSNBC）访问时说，拜登面临的是艰难的连任之路，但称拜登近几周的支持率并未大幅下降。她表明还有很多工作要做，以向美国人民保证拜登虽老，但仍可以胜任总统职务。

然而，当前形势已让民主党的主要金主深感不妙。民主党消息人士透露，拜登数个竞选筹款活动已被搁置，民主党的几个大金主也暂停捐款，试图利用财务影响力促使拜登退出。

各国领袖急同特朗普打交道

越来越多国家领导人认为，民主党总统候选人特朗普重新入主白宫似乎已成定局。（彭博社）

拜登不仅在国内面临退选压力，许多国家的政府官员也私下表示，拜登不应该竞选总统。

彭博社报道，越来越多国家领导人意识到，特朗普重新入主白宫似乎已成定局。

许多国家，包括英国和日本如今都争先恐后地和特朗普阵营建立或重建联系，因为他们知道特朗普非常重视私交。

世界领导人也开始考虑他们可以拿什么来和特朗普交易，这包括增加国防开支，让主要科技企业加大对美国的投资，以及购买更多美国商品。

