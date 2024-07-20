特朗普与泽连斯基通话 誓言通过谈判终结俄乌战争

（华盛顿综合电）美国共和党总统候选人特朗普说，他已同乌克兰总统泽连斯基通电话，并誓言通过谈判终结俄乌战争。

特朗普在其社交平台“真实社群”上发帖称，他周五（7月19日）与泽连斯基进行了“非常好的通话”。他说：“（如胜选）作为美国下一任总统，我将为世界带来和平，结束这场夺走许多人生命、摧毁无数无辜家庭的战争。”

他指出，俄乌双方将能够走到一起，通过谈判达成一项协议，结束暴力，为繁荣铺平道路。

泽连斯基在社交媒体上证实与特朗普通话，他称双方同意未来举行“个人会议”，讨论“采取哪些措施才能使和平变得公平和真正持久”。

自俄罗斯2022年2月挥军入侵乌克兰以来，美国已向乌克兰提供数百亿美元的军事援助。特朗普若在11月大选胜出再度入主白宫，华府是否会继续援助乌克兰，是一个问号。

特朗普此前多次称，如果再次当选美国总统，他可以在一天内终结乌克兰危机，但他没详细说明要如何实现这一目标。

特朗普上周在佛罗里达州海湖庄园接待匈牙利总理欧尔班。欧尔班本月较早前会晤了俄罗斯总统普京。特朗普经常夸赞普京，而且不愿直接批评俄罗斯入侵乌克兰，乌克兰的盟友因此担心特朗普若执政，将逼迫乌克兰接受局部战败，割地求和。

特朗普竞选期间曾恫言，将不会保护那些未按照承诺增加军费开支的北约成员国，甚至还会鼓励俄罗斯攻打这些国家。他的副总统竞选搭档万斯领导的国会共和党孤立主义派系则主张美国停止援乌。

随着特朗普重返白宫的可能越来越大，乌克兰不得不重新思考对俄战略。乌克兰总统泽连斯基星期一（15日）受访时，首次称俄罗斯代表也应出席乌克兰倡议的和平峰会，被认为态度有所软化。

特朗普：支持中国汽车制造商到美国设厂

特朗普周四（18日）在密尔沃基举行的共和党全国代表大会上，也重申对中国汽车制造商到美国设厂生产汽车持开放态度，以此作为提振经济的一种方式，这与拜登政府试图把与中国有关联的汽车拒于门外显然不同。

特朗普说：“就在此刻我们说话的当儿，中国正在边境另一边的墨西哥兴建大型工厂，准备生产汽车卖来美国。”他指出，这些工厂应当建在美国，让美国人民在工厂上班，否则他将对每辆汽车征收高达200%的关税，以阻止它们进入美国。

特朗普今年3月在俄亥俄州竞选集会上也说过类似欢迎中国汽车制造商投资设厂的话。中国最大电动车制造商比亚迪正计划在墨西哥建厂。

特朗普也誓言，若他当选，会在上任第一天就终止拜登的电动车政策，以“拯救美国汽车业免于彻底毁灭……并让美国消费者购车时，每辆可以节省数千美元”。

事实上拜登政府并未就电动车发布任何指令，但美国环保局3月发出的空气污染新限值被指过于严苛，将迫使汽车商更卖力地推销低排放的混合动力汽车和零排放的电动车。