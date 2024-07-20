国际法院：以色列占领巴勒斯坦领土违法

（海牙综合电）联合国国际法院发表咨询意见，敦促以色列尽快结束对巴勒斯坦领土的非法占领，指这么做违反国际法。

总部设在荷兰海牙的国际法院应联合国大会请求，发表这份咨询意见。

根据国际法院院长萨拉姆星期五（7月19日）宣读的咨询意见，法院认定以色列在巴勒斯坦自治区的持续存在属非法，以色列有义务尽快结束其非法占领。

国际法院指出，以色列的政策和做法，包括筑墙，等于吞并了大片占领区。以色列应对巴勒斯坦被占领土地上的“所有自然人或法人”所遭受的损害进行赔偿。

国际法院的咨询意见不具约束力，但巴勒斯坦总统府仍对此表示欢迎，认为这是历史性的。巴勒斯坦外交部长马里奇则说，国际法院这项认定是分水岭时刻。

哈马斯也呼吁国际社会立即采取行动，结束以色列对巴勒斯坦领土的占领。

以色列于1967年的战争中，占领了约旦河西岸、加沙地带和东耶路撒冷，此后逐步在西岸扩建犹太人定居点。以色列称定居点不算非法，因为所在土地主权存争议。

国际法院在咨询意见中指出，所有国家以及包括联合国在内的国际组织，不得承认以色列对巴勒斯坦领土的非法占领，并敦促联合国大会和联合国安理会考虑以确切方式终结以色列在巴勒斯坦自治区的存在。

这是国际法院20年来第二次应联大请求就巴勒斯坦被占领土问题提供咨询意见。2004年，国际法院裁定以色列在约旦河西岸修建隔离墙违反国际法并应拆除，但隔离墙至今依然存在。

国际法院这份咨询意见很可能推高以色列面临的外交压力。然而，以色列的盟友美国在安理会握有否决权，有可能挡下后续可能被提出的相关决议。

以色列没有参与此案的听证会，但此前提呈书面声明，称咨询意见将对解决以哈冲突的努力“有害”。

布林肯：以色列与哈马斯接近达成停火协议

自去年11月以哈双方达成短暂停火并换取部分人质获释后，和平谈判再无新进展。上星期，美国、埃及和卡塔尔促成新一轮谈判，争取让以哈达成停火和交换人质协议。

美国国务卿布林肯星期五在阿斯彭安全论坛上说，美国牵头的停火谈判已近成功。“我相信谈判已进入最后的10码（约9公尺），正朝着达成停火和让人质回家的终点线前进，同时让我们迈向建立持久和平与稳定的道路。”

但布林肯也以美式橄榄球赛做比喻说：“对任何事情来说，最后10码往往是最难的……所以我不想在这方面表现得太天真。目前还有一些事项待解决，须谈判。”

以色列总理内坦亚胡定下周前往华盛顿，并于7月24日在美国国会联席会议上发表讲话。

针对这次访问，布林肯说，至关重要的是，接下来的发展必须有明确的计划，与内坦亚胡的讨论可能会围绕这一计划展开。