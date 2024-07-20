孟加拉全国宵禁 部署军队镇压示威

（达卡综合电）孟加拉反对公职配额制示威造成严重伤亡，政府宣布全国实施宵禁，并部署军队上街维持秩序。

据路透社报道，首都达卡的街道星期六（7月20日）早上一片空荡荡，只见政府军在街上巡逻并设置路障。

宵禁令从周六零时开始生效，直至星期天（21日）早上10点。民众只可在星期六中午至下午2时之间外出购物。全国范围内的互联网也被关闭。

这次大规模示威是因学生不满当局恢复公务员配额制，把部分职位预留给退伍军人亲属，认为这将打击年轻人就业。持续了五天的抗议活动至少造成110人死亡，另有数千人受伤。据报，死亡事件中有一半以上是警方开火造成。

这场席卷孟加拉全国各地的示威抗议对执政15年的哈西娜政府构成重大挑战。哈西娜为此取消了原定星期天开始的出访计划。哈西娜的新闻秘书说，考虑到当前局势，总理已取消对西班牙和巴西的访问。

新加坡外交部吁推迟前往孟加拉

新加坡外交部星期六也发布旅游警告，建议国人推迟所有前往孟加拉的非必要行程。

外交部文告说，孟加拉政府在全国实施宵禁，当地的网络服务、移动数据网络和公共交通服务已经中断，局势仍不稳定。外交部也建议在孟加拉的新加坡人保持警惕，尽量减少外出，密切关注当地新闻，并听从地方当局的指示。

外交部提醒尚未登记的旅孟新加坡人上网https://eregister.mfa.gov.sg注册。如果需要领事协助，可以前往新加坡驻孟加拉最高专员公署，拨打电话+880-181-955-7146、+880-2-222-280-404联系最高专员公署，或+65 6379 8800 / 8855联系新加坡外交部。