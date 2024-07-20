行刺特朗普枪手或无政治动机 也曾查找拜登资料

（华盛顿讯）调查特朗普遇刺案的美国联邦调查人员在进行了200多次盘问，并梳理了枪手的电话和互联网搜索历史后初步得出结论，认为枪手枪击特朗普可能不是出于政治动机，更多是为了袭击最引人注目的目标。

美国有线电视新闻网（CNN）根据执法人员的访问和查案人员向国会所作简报报道，20岁的枪手克鲁克斯为人低调，没几个亲密朋友，经常到射击场练枪。克鲁克斯从未表达强烈的政治看法，也足以显示他行刺特朗普不是出于政治动机。

克鲁克斯在网上除了搜索特朗普，也查找了拜登的资料，他的手机也存有两党其他知名人士的照片。他搜索了特朗普集会的地点，也查了即将召开的民主党全国代表大会的地点。

调查人员推测，克鲁克斯可能一直伺机要干一起轰动的枪击案，而特朗普举行集会的地点离他的住家仅一小时车程，让他有了最容易接近目标的机会。一名联邦官员说，克鲁克斯“在很多方面是成功的，因为他几乎达成了几十年来未有人得逞的一件事”，即行刺总统候选人。

克鲁克斯也搜索了2021年射杀四名同学的密歇根州高中生枪手的信息，这种研究仿效对象的行为，也出现在其他特大枪击案行凶者身上。

不过有别于大型枪击案凶手，克鲁克斯似乎志不在尽可能伤害更多的人，他的枪并没指向群众，而是瞄准特朗普。

执法人员在克鲁克斯的车内发现了爆炸装置，但不清楚他是否计划引爆这个装置来杀人或是转移注意力。大型枪击案行凶者往往会留下文字交代干案动机，但当局至今未在克鲁克斯住家或网上找到这方面的线索。

曾在美国联邦调查局担任行为分析师的帕克特指出，“独狼”行凶者是执法当局面对的最棘手问题之一，调查克鲁克斯的动机绝不可仓促，须查明个中所有细节。