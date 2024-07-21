民调：韩国人更希望拜登当选美国总统

韩国的一项民调显示，过半韩国人希望拜登成功连任下届美国总统，拜登享有的支持率是前总统特朗普的两倍多。然而，韩国舆论也指出，韩国应做好准备应对特朗普再次上任可能带来的变化和挑战。

韩国民调机构“现在与调查”（Now & Survey）上周发布的调查结果显示，54%的受访者希望拜登当选总统，希望特朗普当选的仅占25.4%。对此问题不关心的人则占20.6%。

受访者希望拜登成功连任的最大理由，是认为这能加强国际合作和同盟关系（73.9%）。41.1%的受访者也对拜登应对气候变化和他的环保政策有信心。其他支持拜登连任的理由包括认为拜登能恢复经济及创造就业岗位（31.9%）、加强美国半导体竞争力政策（25.2%）以及包容外国移民政策（21.3%）等。

至于为什么不希望特朗普当选，多达63.7%的受访者担心特朗普会要求提高驻韩美军防卫费，其次是特朗普主张“美国优先”和贸易保护主义，占53.7%。

希望特朗普当选的理由中，看中特朗普将强力牵制中国的挑战占47.6%，占比最高；紧随其后的是期待俄乌、以巴战争结束，占40.9%。

其他理由包括认为特朗普有解决朝核问题的强烈意志（34.6%）和守护自由民主主义的能力（32.7%）。

分析指出，韩国民众对特朗普要求提高驻韩美军防卫费和推行美国优先主义非常反感。此外，民众对特朗普在国际舞台上的领导能力和国际纠纷的管理能力评价较低。

此外，根据调查，40.3%的受访者认为朝鲜可能更希望特朗普当选，只有30.1%的受访者认为朝鲜更希望拜登当选。

《韩民族日报》发表社论指出，韩国尹锡悦政府与拜登一起强调民主国家间的团结，但如果特朗普重新执政，预计将削减驻韩美军和推出迫使盟友做出牺牲的经贸政策等。这将使尹锡悦宣称加强韩美同盟的外交成就化为泡影。

社论说，尹锡悦因相信美国的支持而对朝鲜、中国和俄罗斯等采取强硬态度，结果却可能陷入被孤立的境地。韩国政府因此须做好应对特朗普再次上台的准备。