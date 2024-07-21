加拿大拟减少留学生毕业工签

（温哥华彭博电）加拿大政府为了减缓移民人口增长，考虑减少对外国学生发放毕业后工作签证。

加拿大移民部长米勒在电访中指出，加拿大多年来通过大学引进受过教育、处于劳动年龄的移民，但如今持有学生签证不应被视为毕业后定能获得居留权或公民权。

加拿大生活成本上涨、住房供应紧张以及失业率上升，导致民怨四起，总理特鲁多倍感压力。为了控制留学生人数，舒缓物价涨幅，加拿大政府今年初宣布对国际学生签证的发放数量设置上限，预计今年发出的学生签证将不到30万张，显著少于去年的43万7000张。

一直以来，外国学生在加拿大完成大学教育之后，可以申请毕业后工作签证，继续留在加拿大。根据官方数据，这类签证持有人迅速增多，2022年13万2000人获得毕业后工签，与四年前相比多了78%。当局如今正在检讨这类工签的发放，希望控制毕业后留在加拿大工作的外国学生人数。

米勒说，“无上限或无控制地继续从国外引进（移民）的逻辑，已经不复存在”，加拿大须根据劳动力短缺逐渐缩小，调整毕业后工签的发放。

他说，在更动移民政策之前，联邦政府将与地方政府和商界进行讨论。政府也在检讨允许企业从国外引进临时员工的计划，因为这个计划被滥用。他说，政府的目标是要把临时居留人数，从目前占总人口比例近7%降至5%。