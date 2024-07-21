以色列报复性打击也门黎巴嫩加沙 地区局势恐失控

（耶路撒冷／贝鲁特综合电）伊朗支持的也门胡塞武装星期五（7月19日）派无人机攻击以色列中部城市特拉维夫后，以色列采取了一系列报复行动，除了首次对也门重要港市荷台达发动空袭，还加强对加沙地带和黎巴嫩的打击力度，使地区局势面临失控风险。

在胡塞武装对特拉维夫发动无人机袭击造成一死10伤后，长期奉行“对等报复”策略的以政府向也门红海城市荷台达的港口区域发动空袭，导致巨大爆炸并引发大火，造成至少三人死亡，87人受伤，其中多数是港口雇员。

荷台达是也门西北部的重要港口城市，目前由胡塞武装控制。胡塞武装发言人萨雷亚发声明说，以色列袭击的目标包括港区的发电厂及石油储存设施，这是对也门的野蛮侵略。他说，胡塞武装将毫不犹豫地打击以色列境内的重要目标，特拉维夫等地将“不再安全”。

这是以色列首次攻击也门。以色列国防部说，以色列战机20日袭击了位于荷台达的胡塞武装军事目标，包括燃料库和能源相关的地点，以报复近几个月来以色列遭受的数百次袭击。以军指责胡塞武装利用荷台达港进口武器，称这里是以色列可以合法打击的军事目标。

以国防军发言人哈加里表示，这是一次复杂的袭击，是以色列空军实施的最远、持续时间最长的袭击之一，需要精心策划和准备，以应对可能出现的各种威胁。

据《以色列时报》报道，此次袭击被称为“伸出手臂的行动”，是本轮以哈冲突以来以军首次对也门实施袭击。包括F-35战机、侦察机和加油机在内的至少十几架飞机参与。

以防长加兰特警告，“以色列公民的鲜血是有代价的”，若胡塞武装胆敢再犯，以色列势必将进行反击。

然而，扬言要“以暴制暴”的胡塞武装于星期天（21日）再次向以色列南部方向发射一枚导弹，以军在导弹进入领空前将其击落。

荷台达的石油储存设施遇袭后引发大火。以色列防长加兰特称，荷台达港口遇袭后，火势“蔓延到整个中东，其严重性显而易见”。（法新社）

美国沙特与袭击事件划清界限

尽管美国曾多次在红海联合盟军打击胡塞武装对国际商船的袭击，但为了避免地区局势进一步失控，美国国家安全委员会星期六说：“美国没有参与（以色列）今天在也门的袭击，我们也没有协调或协助以色列进行袭击。”

沙特阿拉伯也与也门遇袭事件划清界限。沙特国防部发言人说，利雅得“与针对荷台达的袭击没有任何联系或参与”。

联合国秘书长古特雷斯在特拉维夫遭遇无人机袭击后呼吁各方“最大限度克制”，以避免地区局势进一步升级。

不过，几乎每天都在与以色列进行跨境交火的黎巴嫩真主党直言，以色列的愚蠢行为标志着“以哈冲突将进入一个新的危险阶段”。

也门荷台达遇袭当天，真主党和哈马斯也向以色列据点发射了数十枚火箭和满载炸药的无人机。以军随后表明，已成功摧毁真主党准备向以色列东北部戈兰高地发射火箭的发射器，并向黎巴嫩南城城镇阿德隆一军火库发动空袭。

以总理周三向美国会议员发表讲话 面临与哈马斯达成停火协议压力

另一方面，以色列总理内坦亚胡定于星期三（24日）在华盛顿对美国国会议员发表讲话，届时他将面临与哈马斯达成停火协议的压力。以总理办公室说，内坦亚胡将于星期二会见美国总统拜登。

美国国务卿布林肯星期五表示，停火即将到来。“我相信我们……朝着达成一项协议的目标前进，这项协议将导致停火，让人质回家，并使我们走上更好的轨道，努力建立持久的和平与稳定。”