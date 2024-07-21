遇袭后重返竞选集会 特朗普狂轰民主党

李秈霓

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发布 / 2024年7月21日 8:50 PM
共和党总统候选人特朗普星期六在密歇根州大急流城的竞选集会上讲话，再度火力全开，用激烈语言猛批竞选对手拜登和民主党。（法新社）
共和党总统候选人特朗普星期六在密歇根州大急流城的竞选集会上讲话，再度火力全开，用激烈语言猛批竞选对手拜登和民主党。（法新社）

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（大急流城综合电）美国共和党总统候选人特朗普遇刺后重返竞选集会，加大对民主党的攻击，包括嘲讽它违反民主程序，试图把寻求连任的总统拜登剔除，他还自称“为民主挨了一枪”。

特朗普星期六（7月20日）和竞选搭档万斯现身密歇根州大急流城出席竞选集会，这是两人获得共和党正式提名后首次一起出席竞选活动。

特朗普一周前遇袭后曾呼吁全国团结，可是他星期六在两个多小时的发言中，仍惯性地频频用侮辱性语言来攻击民主党人，并重复他在移民、经济和选举舞弊等议题上的不实言论。

特朗普奚落民主党违反民主程序，试图推翻党内初选结果，要逼走拜登。“他们有几个问题。首先，他们不知道自己的候选人是谁。这家伙参与党内竞选并得到了选票，现在他们却想拿走他的选票。这就是他们所谓的民主。”

他也惯性地口不择言，大骂拜登是“愚蠢和虚弱的老人”、副总统哈里斯是“疯子”，甚至把民主党籍的众议院前议长佩洛西比作“狗”；他这样说：“她（佩洛西）像狗一样背叛了他（拜登），疯得跟臭虫没两样。”

特朗普7月13日遭受枪击导致右耳受伤后，选情大受提振，使拜登面临更大的退选压力。早前有报道称佩洛西私下告诉拜登，民调显示他无法击败特朗普，若继续寻求连任，他还可能破坏民主党赢得众议院的机会。

最新民调显示，特朗普和拜登的全国支持率不相上下，但拜登在可能决定胜负的战场州落后。

特朗普再次高调讲述他大难不死的经历，并借此驳斥他被指对美国民主构成威胁的说法，称：“我为民主挨了一颗子弹……我根本不是极端分子。”

特朗普的前医生、共和党籍众议员杰克逊星期六说，击中特朗普右耳的子弹距离头部不到四分之一英寸（约6.35毫米）。他说，特朗普伤口的复原情况理想，但偶尔仍出血，可能需接受进一步检查。

为防再出状况，星期六这个集会的现场警力大增，特警局也派人到顶层阳台，从高处监察现场和监视人群。

特朗普还提到，中国国家主席习近平在他遇袭后，写了一封文情并茂的慰问信给他。他称，他上次执政期间与习近平相处得很好，并大赞对方是“以铁腕统治14亿人”的杰出领导人，让拜登看起来“像是婴儿”。

针对特朗普的这番演讲，拜登和哈里斯的竞选团队发声明说：“他在散布同样的谎言、继续同样的报复运动、宣扬同样的失败政策，而且一如既往地只关注自己。”

副总统哈里斯被视为最佳替代人选

拜登因感染冠病，周末继续在家中隔离，但没停止与高级助手讨论重返竞选活动的计划。尽管拜登还在试图力挽狂澜，可是据报道，他的核心圈子已开始讨论他应如何退场，而副总统哈里斯似乎被视为最佳替代人选。

加利福尼亚州众议员高野星期六发声明，称拜登是时候交棒给哈里斯了；即使是拜登长期盟友的俄亥俄州参议员布朗前一天也说：“我认为总统应结束竞选。”

进步派领军人物、参议员沃伦没直接要求拜登退下，却表明支持哈里斯竞选总统。她星期六说：“拜登是我们的提名的候选人，他必须作出一个非常重大的决定。如果拜登决定退出，我们还有副总统哈里斯，她已做好准备站出来团结党内、挑战特朗普，并在11月赢得胜利，这让我充满希望。”

据彭博社，至今国会两院已有超过十分之一的民主党人公开反对拜登继续竞选。

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