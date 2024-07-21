遇袭后重返竞选集会 特朗普狂轰民主党

（大急流城综合电）美国共和党总统候选人特朗普遇刺后重返竞选集会，加大对民主党的攻击，包括嘲讽它违反民主程序，试图把寻求连任的总统拜登剔除，他还自称“为民主挨了一枪”。

特朗普星期六（7月20日）和竞选搭档万斯现身密歇根州大急流城出席竞选集会，这是两人获得共和党正式提名后首次一起出席竞选活动。

特朗普一周前遇袭后曾呼吁全国团结，可是他星期六在两个多小时的发言中，仍惯性地频频用侮辱性语言来攻击民主党人，并重复他在移民、经济和选举舞弊等议题上的不实言论。

特朗普奚落民主党违反民主程序，试图推翻党内初选结果，要逼走拜登。“他们有几个问题。首先，他们不知道自己的候选人是谁。这家伙参与党内竞选并得到了选票，现在他们却想拿走他的选票。这就是他们所谓的民主。”

他也惯性地口不择言，大骂拜登是“愚蠢和虚弱的老人”、副总统哈里斯是“疯子”，甚至把民主党籍的众议院前议长佩洛西比作“狗”；他这样说：“她（佩洛西）像狗一样背叛了他（拜登），疯得跟臭虫没两样。”

特朗普7月13日遭受枪击导致右耳受伤后，选情大受提振，使拜登面临更大的退选压力。早前有报道称佩洛西私下告诉拜登，民调显示他无法击败特朗普，若继续寻求连任，他还可能破坏民主党赢得众议院的机会。

最新民调显示，特朗普和拜登的全国支持率不相上下，但拜登在可能决定胜负的战场州落后。

特朗普再次高调讲述他大难不死的经历，并借此驳斥他被指对美国民主构成威胁的说法，称：“我为民主挨了一颗子弹……我根本不是极端分子。”

特朗普的前医生、共和党籍众议员杰克逊星期六说，击中特朗普右耳的子弹距离头部不到四分之一英寸（约6.35毫米）。他说，特朗普伤口的复原情况理想，但偶尔仍出血，可能需接受进一步检查。

为防再出状况，星期六这个集会的现场警力大增，特警局也派人到顶层阳台，从高处监察现场和监视人群。

特朗普还提到，中国国家主席习近平在他遇袭后，写了一封文情并茂的慰问信给他。他称，他上次执政期间与习近平相处得很好，并大赞对方是“以铁腕统治14亿人”的杰出领导人，让拜登看起来“像是婴儿”。

针对特朗普的这番演讲，拜登和哈里斯的竞选团队发声明说：“他在散布同样的谎言、继续同样的报复运动、宣扬同样的失败政策，而且一如既往地只关注自己。”

副总统哈里斯被视为最佳替代人选

拜登因感染冠病，周末继续在家中隔离，但没停止与高级助手讨论重返竞选活动的计划。尽管拜登还在试图力挽狂澜，可是据报道，他的核心圈子已开始讨论他应如何退场，而副总统哈里斯似乎被视为最佳替代人选。

加利福尼亚州众议员高野星期六发声明，称拜登是时候交棒给哈里斯了；即使是拜登长期盟友的俄亥俄州参议员布朗前一天也说：“我认为总统应结束竞选。”

进步派领军人物、参议员沃伦没直接要求拜登退下，却表明支持哈里斯竞选总统。她星期六说：“拜登是我们的提名的候选人，他必须作出一个非常重大的决定。如果拜登决定退出，我们还有副总统哈里斯，她已做好准备站出来团结党内、挑战特朗普，并在11月赢得胜利，这让我充满希望。”

据彭博社，至今国会两院已有超过十分之一的民主党人公开反对拜登继续竞选。