全球宕机逐步恢复 航空业重返正轨

（巴黎／华盛顿综合电）受全球大范围宕机影响的各行各业陆续恢复正常，情况最严重的航空业也逐渐重回正轨，多个国家和地区的飞机已恢复起飞，但要完全恢复正常可能还需要几天。

德国和法国机场的运作星期六（7月20日）基本恢复正常，让准备迎接数以百万计参与星期五（26日）开幕的奥运会旅客的巴黎松了一口气。

美国多家航空公司和亚洲各地机场也已恢复运营。其中，香港、韩国和泰国的线上登机服务已可使用；印度、印度尼西亚和新加坡机场的服务星期六下午基本上都恢复正常。

这个堪称有史以来最严重的网络故障事故星期五（19日）引发全球大范围宕机，导致世界各地大量航班延误，各大机场挤满受影响的乘客。其他行业如银行、医院、媒体、政府机构等也都作业大乱。

CrowdStrike软件更新缺陷导致宕机

这次事故是因为网络安全公司CrowdStrike的安全软件更新有缺陷，导致微软视窗（Windows）操作系统受影响而瘫痪。微软信息安全副总监约翰逊（Ann Johnson）以汽车添油时，不小心添加了劣质或受污染的汽油，导致车子抛锚来当例子，生动浅白地讲解为何一个软件更新缺陷会造成全球大宕机。

她说：“如果你有一辆汽车，你把车开到加油站，结果发现添加的汽油质量不好或受污染了，你的汽车就无法正常工作。汽油会流经整个引擎系统，从而影响性能，甚至影响整辆汽车。”

她进一步说明，CrowdStrike属于微软视窗软件中的某个层面，以提供最高级别的安全防护。“如果他们的操作不正确，这个层面就会影响整个视窗的基础设施。”

CrowdStrike目前已找出问题并协助公司客户解决，但情况可能需要几天才能完全恢复正常。

CrowdStrike总裁库尔茨（George Kurtz）事发当天接受美国全国广播公司新闻（NBC News）节目《今日》访问时说，他希望能亲自向所有受影响的机构、团体和个人道歉。

他在社媒X平台补充说：“我们理解事态的严重性，对造成的不便和破坏深表歉意。”

美官员指责CrowdStrike犯下严重错误

美国网络安全和基础设施安全局局长伊斯特利（Jen Easterly）指责CrowdStrike“犯下严重错误”，导致全球企业和政府系统宕机，库尔茨必须负责。

她星期六在社媒发文说，这是一场重大事故，对全球关键基础设施运营产生严重影响。“虽然CrowdStrike并非出于恶意，但这仍是个严重的错误。任何软件开发公司在设计、测试和交付软件时，都应优先考虑大幅减少缺陷数量的问题。”