孟加拉学运变反政府示威 军队上街镇压宵禁延长

（达卡综合电）孟加拉反对公职配额制示威已升级成反政府示威，抗议者要求掌权多年的总理哈西娜下台。为了避免学生示威持续扩大，当局一方面软化对配额制的立场，同时在各大城市出动军队镇压抗议者，并关闭互联网和无限期延长宵禁命令。

这场席卷孟加拉全国各地的学运源于政府试图恢复公务员配额制，把部分职位预留给退伍军人的亲属。示威者认为这将打击年轻人就业，因此上街抗议。官方数据显示，孟加拉有约1800万年轻人失业；最新公布的人口普查数据则显示，孟加拉青年人失业率高达40%左右。

孟加拉首都达卡是抗议活动的核心地点，抗议者除了手持棍棒袭警、投掷石块外，还纵火焚烧政府大楼、警察哨所和汽车。（路透社）

截至星期天（7月21日），这场暴乱已持续了六天，造成至少151人死亡，数千人受伤。为了遏止暴乱进一步扩大，孟加拉最高法院于星期天提前做出裁决，宣布将公务员配额制从原定的56%削减至7%，其余的93%将依据成绩择优遴选，但抗议者对这一裁决并不买单，要求当局彻底废除该制度。

人权组织指控政府滥用权力压制异己

批评者认为，重新实施公务员配额制，是自2009年起便开始掌权的哈西娜总理为招揽忠诚的公职人员所采取的手段之一。人权组织指控哈西娜政府滥用国家机构来巩固权力，以控制和压制异己分子，包括非法处决反对派人士。

目前尚不清楚这项裁决会否引发更大规模的暴动。但自第一起示威者死亡事件发生后，抗议者的诉求已从反配额制改成要求哈西娜下台。参与示威的24岁企业老板哈西布尔（Hasibul Sheikh）说： “这已经不再关乎学生的权利了……我们现在只有一个要求，那就是政府辞职。”

孟加拉政府在最高法院外部署了大量警力和坦克维安。（法新社）

据了解，首都达卡的街道部署了大量士兵巡逻，最高法院外还停放了一辆坦克，全国范围的互联网服务也被暂停，当局还将星期天和星期一（22日）定为公共假期，只允许紧急服务部门运营。此外，自星期六（20日）零时开始实施的宵禁令将无限期延长，直到情况好转为止。按计划，宵禁令原本定于星期天下午3时结束。

总理哈西娜也取消原定星期天出发的西班牙和巴西之行。分析指出，眼下孟加拉经济正处于紧要关头，正在向债权人和国际货币基金组织寻求资金以支撑日益减少的外汇储备，这场暴乱必然给哈西娜政权增添挑战。

美国国务院则警告国人不要前往孟加拉，并开始撤退部分外交官及其家属。