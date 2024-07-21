韩国第一夫人金建希涉炒股收受名牌包被查

（首尔综合电）韩国第一夫人金建希因涉嫌操纵一家上市公司股价获利及收受名牌包，星期六被检方传唤接受调查。

韩国各大媒体星期日一早发出快讯报道，首尔中央地方检察厅反腐败及刑事部星期六（7月20日）下午1时30分传唤金建希进行面对面侦讯，在经过11个半小时后，才于星期日凌晨1时20分结束。

据报道，检方指控金建希违反反贪污法，除了面临收受名牌包外，还涉嫌操纵宝马（BMW）韩国经销商德意志汽车（Deutsch Motors）股价。

报道指金建希曾经于2020年4月被举报炒股获利，涉嫌违反资本市场法，检方曾于2021年12月在文在寅政府时期以及去年向金建希寄送书面问答书，不过调查未取得任何进展。此次调查主要是针对金建希对于自己的银行账户被利用操纵股价是否知情。

金建希被爆2022年收受一名旅美牧师赠送价值约3000新元的迪奥（Dior）名牌包，韩国国民权益委员会上个月在结案声明中提到，由于无新证据或无法确认是否存在其他违法行为，最终以无违法行为结案。不料案情又大逆转。

据韩联社报道，金建希的助手本月初告诉调查人员，第一夫人告诉她在收到包的当天将其归还，但她忘记了。

韩国总统尹锡悦2月首次就名牌包丑闻发言时，将它斥为“政治阴谋”，并称其妻接受这个包只是因为她很难拒绝它。但他后来在5月的一次新闻发布会上道歉，称其妻接受这个包是“不明智的”。