拜登深耕政坛半世纪：从最年轻参议员到最老总统

现年81岁的拜登的大半辈子都奉献给了政治。他1942年11月出生在一个中产阶级家庭，踏入政坛后从县议员起步，很快就成为美国历来最年轻的参议员之一，老年当上副总统，还在78岁高龄入主白宫。

拜登经常说，父亲教给他的一个重要教训是：要衡量一个人的能耐，不是看他被击倒了多少次，而是看他能多快站起来。拜登这一生确实也一直在不断地迎接与克服挑战，如今在权力巅峰也还得跨过被逼退这么一道坎。

拜登儿时因为口吃而饱受嘲弄，他就每天对着镜子一遍遍地背诵诗歌，终于克服了言语障碍。这份不屈不挠的毅力，在拜登踏入政坛后一路支撑着他前行。

1970年，拜登当选纽卡斯尔县议员。两年后，他竞选参议员，击败共和党的两届参议员，当选特拉华州联邦参议员；1973年，他就任参议员时才30岁零一个多月，是美国当时历来第五年轻的参议员。

拜登在2020年当选总统之前，曾尝试在1988和2008总统选中争取党内提名。图为他2007年8月出席由美国劳工联合会—产业工会联合会（AFL-CIO）主办的民主党总统候选人论坛，与党内对手同台阐述政见。（法新社）

丧失妻女一度想放弃进入国会

拜登当选参议员后不久，第一婚妻子和幼女遇车祸丧命，两个儿子也受伤。他因此一度想放弃进入国会，甚至有轻生的念头，后来还是在儿子的医院病房里宣誓就任。当时，参议院多数党领袖曼斯菲尔德让他试试六个月看看，结果拜登一做就是36年，还平步青云，先后担任过参议院司法委员会主席与外交委员会主席。

拜登在1988年和2008年竞选总统，但均未获得党内提名。在2008年那一次，他退出党内初选后，转当奥巴马的竞选搭档，胜选后担任了八年副总统。

2015年，拜登再度遭受痛失至亲的打击，他的儿子、美国政坛新星博（Beau Biden）因脑癌去世，卒年46岁。失子之痛使拜登放弃在2016年竞选总统的念头，到了2020年才再战江湖，击败特朗普而登上权力巅峰。

在2020年民主党总统初选中，拜登开局三连败，看似已无望晋级，但最终在妇女、少数族裔与年轻选民的大力支持下强势翻盘。他还创下几项纪录，包括美国历来就职时最年长的总统、首位来自特拉华州的总统，也是肯尼迪之后第二位信奉天主教的总统。

副总统任期影响力显著 获最高平民荣誉

拜登早入政坛，在华盛顿圈根基深厚​​，这些政治资本在他担任副总统期间，弥补了奥巴马的不足，奥巴马推出的许多政策如《平价医疗法案》等都有他的功劳。他因此被视为美国史上最具影响力的副总统之一，奥巴马在卸任前向他颁发了最高平民荣誉的总统自由勋章。

不过，拜登在漫长的政治生涯中，也曾面对备受争议的时候。例如，他在1991年出任参议院司法委员会主席期间，被指未对大法官性骚扰案件进行全面调查，让非洲裔的原告在电视听证会上遭受全白人男性组成的议员小组的尖锐拷问；1994年，他支持的一项反犯罪法案也被批评为鼓励长期徒刑和大规模监禁。

拜登后来就大法官性骚扰案道歉，并推动国会于1994年通过《反暴力侵害妇女法》；他当时形容这是他“最自豪的立法成就”，这项法案也确实使遭受家暴伤害的妇女大大减少。2020年与特朗普进行竞选辩论时，拜登也承认，1994年支持那个反犯罪法案是一个错误。

拜登对家庭的重视以及接连遭受家庭悲剧的打击，使选民对他观感加分，也巩固了他的顾家好男人形象。然而，他的儿子亨特被爆吸毒、利用父亲身份在海外收贿的丑闻，也给他惹来不少麻烦。

在社交媒体日益盛行后，拜登的老态龙钟、频繁的口误和肢体不协调被放大，甚至被对手用以渲染奚落，以至他多年的经验和成就也被忽视了。

作为老派政治人物代表，拜登一直乐于向敌对阵营伸出橄榄枝，以寻求达成协议；然而，这在党派分歧日益严重的美国显然越来越困难，未必会产生相应的回报。

熟悉拜登的人说，他出任总统后行事作风比当参议员时还低调，内心始终如一。现任国务卿布林肯说：“美国人民每天看到的就是他的本性。他不虚伪，没有公众形象和私人形象之分。”