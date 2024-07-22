特朗普团队调整策略 拟用移民和经济问题攻击哈里斯

（华盛顿综合电）美国总统拜登宣布退选，颠覆了白宫和民主党的选战格局，也迫使共和党阵营重新调整竞选战略。

拜登星期天（7月21日）宣布退出2024年美国总统选举，支持副总统哈里斯接替他成为总统候选人。哈里斯最终能否获得提名为候选人尚无定论，但她目前显然是民主党的最可能人选。特朗普团队因此不得不因应当前既无拜登也无确定对手的形势，以及哈里斯很可能挂帅的走势，重新审视战术。

保守派智库伦理与公共政策中心高级研究员奥尔森对法新社分析称，拜登退场对特朗普来说其实是个坏消息。“拜登在第一个总统任期现阶段的工作表现是历来民调中得分最低的，他的年龄也是个无可挽回的负担。对特朗普来说，与拜登竞赛比任何可预想的对手都要好得多。”

其实，在拜登面对劝退声日益加大的同时，哈里斯近来在民主党内和选民中的呼声日益高涨。特朗普星期天接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时，对竞争对手换人轻松地说：“哈里斯比拜登更容易被击败。”可是，特朗普的竞选团队早已开始针对哈里斯可能出战，研究猛攻战略。上周，已有共和党人透露，他们已经想好要怎么给哈里斯“下定义”。

哈里斯与特朗普形成鲜明对比

分析认为，现年59岁的哈里斯无论在年龄、文化和法律背景等方面，都与78岁的特朗普形成鲜明对比。她对女性和黑人这两大民主党关键票仓有着强大号召力；相对于特朗普曾经被刑事定罪，哈里斯曾任地区检察长的履历，也让她在舆论上占上风。

据路透社分析，预计特朗普团队的策略会分两个方向，一是尽可能地把哈里斯与拜登的移民政策紧密挂钩，二是围绕经济课题展开攻势，因为这些都是选民最关心的课题。

特朗普的一个顾问日前在共和党全国代表大会匿名受访时说：“哈里斯是拜登愿景的副掌舵者……不论民主党朝向拜登2.0，或是让呱噪的卡玛拉（哈里斯名）成为民主党候选人，我们都没问题。”言语中透露出共和党近期对哈里斯发动的羞辱攻略。

共和党加大对哈里斯攻击力度

支持特朗普的超级政治行动委员会“让美国再次伟大”星期天说，将撤下原定在亚利桑那、佐治亚、宾夕法尼亚等战场州播放的反拜登广告，改而换上攻击哈里斯的广告。

这段长30秒的广告抨击哈里斯隐瞒拜登体弱多病，甚至将拜登政府的败绩完全归咎于她。旁述说：“哈里斯知道拜登无法胜任总统工作，所以她下手做了。看看她都干了些什么：边境遭入侵、通货膨胀失控、美国梦破灭。”

特朗普的团队还发文告说，拜登政府造成的破坏和混乱，不仅是拜登的责任，也是哈里斯和整个民主党的责任。“没有人比哈里斯更糟糕，她一再撒谎，想必是把自己的立场置于美国人民的安全之上。”

特朗普本人在上星期六的竞选集会上，也对哈里斯展开人身攻击。“我称她为大笑的卡玛拉。你们看过这样笑的吗？她疯了，看她笑就知道了。她疯了，她是疯子。”