民主党普遍赞许拜登退选 共和党要他立即下台

（华盛顿综合电）美国总统拜登宣布不再寻求连任，退出总统竞选后，共和党人要拜登不只是退选，还要他立即下台。民主党内对拜登让贤普遍表示赞许，但一些重量级领袖未表态支持副总统哈里斯接手，耐人寻味。

拜登星期天（7月21日）通过社交媒体宣布退选，并支持副总统哈里斯成为民主党候选人，共和党人随即要他立刻辞任总统，而不该等到2025年1月20日任期结束。

共和党副总统候选人万斯说，拜登既然宣布退选，那他要如何证明他继续担任总统是合理的。共和党籍的众议院议长约翰逊也说，若拜登不适合竞选总统，也意味不适合担任总统，必须立即辞职下台。

美国总统拜登宣布退选次日，纽约市商铺架上的报纸都在封面重点报道拜登宣布退场的新闻。（路透社）

奥巴马、舒默等未表态支持哈里斯

民主党党内对拜登的退选决定普遍表示赞许，前总统克林顿夫妇以及所有50个州民主党主席等还表明支持哈里斯成为总统候选人。

然而，一些重量级人物包括前总统奥巴马、国会参议院多数党领袖舒默以及众议院前议长佩洛西等，在赞扬拜登的同时却不提哈里斯。

奥巴马形容拜登为“至高无上的爱国者”，但警告“未来几天充满未知”。

舒默说：“拜登的决定并不容易，但他再次以国家、政党和大众的未来为优先。”

佩洛西感谢拜登让贤，并赞扬说：“他的远见、价值观和领导力使他成为美国史上最有成就的其中一位总统。” 这位前众议院议长在民主党议员当中的影响力仍很大，据美国媒体报道，她私下一再劝请拜登退场。

7月21日，一名男子在白宫前高举标语，对总统拜登决定退选表示支持。（法新社）

率先公开发声促请拜登退选的民主党参议员韦尔奇则呼吁通过公开的提名程序，以确保哈里斯的实力经得起考验。

一些民主党人也对哈里斯能否击败特朗普表示怀疑，主张在全国代表大会上正式提名候选人之前举行内部选拨。

不过，眼下距离11月大选只剩100多天，民主党此刻换人已显急促，若舍哈里斯另择他人，一切可能得从头张罗，尤其是筹款可能须从零开始。反观哈里斯，她是拜登的副手，可直接继承如今有大约9600万美元（约1亿3000万新元）的竞选资金；而且，民主党的很多大金主包括金融巨鳄索罗斯已表态支持哈里斯。

围绕着拜登的不确定性终于解除，让支持民主党的选民松了一口气。一名59岁的退休教师说：“（对于拜登退选）我感到吃惊，但也很高兴，因为他终于做出退选决定，现在民主党可以收拾烂摊子，好好解决问题了。”