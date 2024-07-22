早知：民主党下来何去何从？

民主党下一步怎么做?

拜登在党内初选的时候横扫千军，赢得3896张或99%的党代表承诺票，即承诺会在8月19日至22日于芝加哥召开的全国代表大会上投票支持拜登，正式提名他为总统候选人。

拜登如今退选，他获得的党代表票不会自动流向他支持的副总统哈里斯，党代表必须重新选人。要获得提名竞争资格须获得至少300个代表签名支持，且同一州的代表不得超过50人。

如果没有人在全国代表大会的第一轮投票中拿下多数票（1986票），就必须进行第二轮投票；届时，所谓的“超级代表”也会加入投票。民主党有700多名超级代表，包括民选官员、党内领袖等资深党员；超级代表和全美50州、华盛顿特区与海外领地的近4000名普通党代表不同，他们可以根据自己的意愿投选任何人。投票将持续进行至有人获得多数票而赢得提名为止。

哈里斯会取代拜登吗？

据《国会山报》统计，截至当地时间星期天（7月21日）晚上，已有531名党代表承诺支持哈里斯。不过，她仍可能受到党内对手挑战，若出现激烈竞争，民主党可能陷入分裂和混乱。

美国媒体提到的其他潜在竞争者包括加利福尼亚州州长纽森、密歇根州州长惠特默、伊利诺伊州州长普利兹克等，但他们的知名度都不如哈里斯。纽森、惠特莫和普利兹克也都已公开表示，会全力支持哈里斯成为总统候选人。

至于早前有消息说可能重返民主党，争取总统候选人提名的西弗吉尼亚州参议员曼钦（Joe Manchin），星期一（22日）接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时说，他不会那么做。“我不会成为总统候选人……我的人生不需要这个。”

民主党面对哪些抉择风险？

根据美国宪法，若总统无法继续履职，总统职务将由副总统接替。因此一般认为，副总统哈里斯是取代拜登竞选总统最顺理成章的人选。哈里斯身为黑人女性，有助于吸引女性和非洲裔选票，也正因为如此，民主党若另选他人上阵，就可能得罪这两组重要的选民。

如果由哈里斯接手，她应可继承拜登竞选团队至今所募集到的近1亿美元竞选资金。如果换成其他人接棒，则得从零开始筹钱和宣传，可是时间已经不多。

然而民调显示，哈里斯的支持率和拜登差不多，对垒共和党总统候选人特朗普的胜算同样不容乐观。这位现任副总统的工作表现也备受批评，她一再出现失误和失言使不少人对她的印象不佳，至今如此。

对民主党来说，选择哈里斯伴随着一定风险，但如今他们似乎已没有其他更安全的选项。