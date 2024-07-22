西班牙马略卡岛两万居民示威 反对过度旅游

（帕尔马综合电）西班牙地中海小岛马略卡岛首府帕尔马发生万人游行大示威。示威者反对过度旅游开发，要求改变当地旅游模式。

警方称，约两万人星期天（7月21日）上街示威，彩色旗帜和标语横幅占据当地游客最多的街道。不过，主办方声称有约五万人参与示威。

示威者说，目前的旅游模式不仅使公共服务部门捉襟见肘，还损害自然资源，也推高当地房价，希望政府减少航班、游轮等数量，并限制非当地居民在岛上买房。

巴利阿里群岛的三个主要岛屿为马略卡岛、梅诺卡岛和伊比沙岛。去年，巴利阿里群岛接待了来自西班牙本土和海外的1780万名游客，创下历史新高，预计今年的数字还会更高。

马略卡岛居民总数约100万人。据参加游行的当地人反映，在旅游旺季，游客人数几乎与本地居民相当，当地公路、医院等公共设施不堪重负。岛上的帕尔马市则是西班牙第三大热门旅游目的地，仅次于马德里和巴塞罗那。

示威者说，人们并非反对游客和旅游业本身，而是反对过度旅游开发、防止杀鸡取卵。

今年5月底，巴利阿里群岛三个主要岛屿也曾发生反对过度旅游开发的大规模抗议。旅游和商业领域专家建议，政府可以采取的解决方案之一是征收旅游税，这虽然不会减少游客数量，但会创造资源，以便用于旅游管理等途径，从而帮助当地居民。