以色列接近达成停火时又空袭加沙

（荷台达／耶路撒冷综合电）加沙停火谈判近达成之际，以色列加大对加沙地带的袭击，下令巴勒斯坦人撤离加沙汗尤尼斯东部地区，因为以军将“对恐怖组织进行强力打击”。

以国安部星期一（7月22日）下令在汗尤尼斯镇东部地区的巴勒斯坦人迁往西部马瓦西（Al Mawasi）的另一个人道主义区。以军说，这是因为当地有“明显的恐怖主义活动”，且有火箭炮从那里射向以色列，民众留在那里太危险。

加沙医务人员随后告诉路透社，以色列发出疏散令后开始空袭汗尤尼斯附近地区并派坦克车进入，造成至少49人死亡。

不过，好些巴勒斯坦人还在犹豫是否要撤离，尤其是以色列刚在不久前袭击马瓦西避难所造成严重死伤。

和三个孩子住在汗尤尼斯一个帐篷里的巴拉卡说，以军指示他们撤离，但他们一家已七次流离失所，更不知道该如何前往马瓦西，所以打算继续留在汗尤尼斯。

内坦亚胡访美将面临压力

以色列和哈马斯正在进行新一轮的停火谈判，而各方都释放了积极信号。以总理内坦亚胡星期天（21日）宣布，谈判小组将在星期四（25日）就一项新协议进行谈判。根据该协议，哈马斯将释放所扣押的人质。

内坦亚胡将亲访华盛顿，与美总统拜登在星期二（23日）进行会晤，并在次日对美国国会议员发表讲话，届时他将面临与哈马斯达成停火协议的压力。

以防长加兰特乐观预测，双方将达成停火协议。他星期天发声明说：“由于我们在这场战争中取得的军事成就，双方已经创造了条件，并打开了一个有限的机会之窗，为释放人质建立一个框架。”

也门红海城市荷台达港7月20日遭以色列战机空袭后，码头地面布满瓦砾碎片。（法新社）

遇袭的荷台达港目标包括港区的发电厂、储油罐等民用设施。截至星期一（7月22日）。港口上空已连续三天被浓烟笼罩。（路透社）

不过，沙特阿拉伯外交部警告，以色列日前对荷台达的袭击使地区紧张局势升级，并阻碍结束加沙战争的持续努力。

伊朗支持的胡塞武装上周五（19日）以无人机攻击以色列中部城市特拉维夫。以军次日空袭荷台达港的石油储存设施等目标报复，引发爆炸和大火，造成至少六人死亡，83人受伤，其中多数是港口雇员。胡塞武装星期天再朝以色列南部发射导弹，但被以军拦截。

截至星期一，消防人员仍无法将荷台达港的火势完全扑灭，港口上空连续三天被浓烟笼罩，码头上还布满瓦砾碎片。

胡塞武装：将大规模还击以色列

胡塞武装领导人阿卜杜勒·马利克·胡塞称，胡塞武装上周对以色列发动的无人机攻击是“新一阶段”行动的开始。他也指以军对荷台达的攻击导致局势升级，接下来将有更多针对以色列的攻击。

胡塞武装发言人则补充，胡塞必然会还击以色列，而且“会是大规模的”反击。

荷台达一处石油储存设施遇袭后，发生巨大爆炸并引发大火，浓烟直窜天际。（法新社）

美国咨询公司纳万蒂集团（Navanti Group）称，以色列一共摧毁了荷台达五台港口起重机，并将港口的燃料储存能力从15 万吨降至5万吨。（法新社）

以政府表明，这是以色列在近几个月来遭受数百次袭击后，首次反击也门。但分析人士认为，以军的反击可能会让胡塞武装更加肆无忌惮。

此外，荷台达港作为燃料进口和国际援助的重要入口，此次遇袭势必影响也门逾半急需人道主义援助的人口。国际救援委员会说：“荷台达港是向也门提供人道主义援助的重要生命线……任何对这基础设施的影响都会危及基本物资的进入，并阻碍援助工作。”