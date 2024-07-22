美国下一代战机发展或缩减规模

（华盛顿路透电）面对预算压力、优先事项的竞争和需求的变化，美国雄心勃勃的下一代战机计划可能得缩减规模。

“下一代空中优势”（Next Generation Air Dominance, 简称NGAD）计划是要以美国第六代战斗机为中心，开发一套武器系统，以取代美军现有的185架F-22猛禽（Raptor）战机，并让美国在21世纪中叶拥有空中最强大的武器系统。

不过，路透社星期一（7月22日）引述消息人士报道，随着五角大楼寻求具有成本效益的解决方案，美国政府可能把原本截至2029年五年内的285亿美元（约383亿新元）发展预算，分摊到更长时间拨给或缩减预算。

一名消息人士透露，预期的2026财年NGAD预算将被削减31亿美元。另有消息人士称，资金减少可能会使开发时间再延长两年。

虽然目前尚不清楚整个项目将花费多少，但如果要生产200架战机，包括初始成本，以及维护和升级费用，最终总花费可能会超过1000亿美元。

业内专家指出，美国空军也在评估新一代战机的概念，或许会从双引擎设计转向更大的单引擎设计，甚至会将更多资金转移到更便宜的无人机上，以便在预算可能削减的情况下最好地满足把握未来空中优势所需。

美国空军部长肯德尔上星期六（20日）在英国皇家国际航空展上说：“NGAD的构想是在很多事情发生之前提出的，即在威胁变得如此严重之前，在协作战斗机被纳入考虑之前，在我们目前面临的一些负担能力问题之前。在我们承诺2026年预算之前，我们希望确保我们走在正确的道路上。”

据报道，美国军工企业洛克希德马丁以及波音已经对空军的NGAD系统提案请求作出回应。