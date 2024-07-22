孟加拉学生暂停示威48小时 吁政府放过示威者

（达卡综合电）组织学生走上街头、抗议孟加拉公务员配额制的学生组织领导人宣布暂停抗议活动48小时，因为不想见到改革以“那么多鲜血”为代价。

抗议活动主要组织者、学生反歧视组织领袖纳希德（Nahid Islam）星期一（7月22日）告诉法新社：“我们将暂停抗议活动48小时。我们要求政府在此期间撤销宵禁、恢复互联网，并停止针对学生示威者。”

在医院受访的纳希德称自己日前被人带到一个房间里殴打。他坚信袭击他的人是便衣警察。

纳希德说：“我们发起示威运动是为了改革配额制，但我们不希望改革以那么多鲜血，那么多杀戮，那么多的生命和财产损失为代价。”

孟加拉国自1971年独立以来，政府部门一直实行职位“配额制”，将部分职位留给特定群体。孟加拉总理哈西娜政府在2018年取消配额制，但高等法院上个月又恢复了配额制，结果引发大规模学生抗议活动。示威者称，将部分职位预留给退伍军人亲属将打击年轻人就业。

抗议活动造成至少163人死亡

自7月13日以来，持续多天的抗议活动造成至少163人死亡，死者包括三名警员。另有至少1000人受伤，其中60人伤势严重。

孟加拉警方星期一透露，当局至今在首都达卡逮捕了至少532人，其中包括反对党高层，如孟加拉民族主义党（BNP）“第三把手”阿米尔、该党发言人鲁胡尔和目前为该党高级官员的前国家足球队队长阿米努尔。

孟加拉最高法院上诉庭已在星期天（21日）驳回下级法院恢复配额制的决定，并下令93%的政府职位不设配额。

为进一步缓解紧张局势，孟加拉政府宣布星期二（23日）继续为公共假期。政府此前已将星期天和星期一定为公共假期。当局也还没有取消星期六（20日）开始实施的宵禁令。

首都达卡的街道星期一很安静，有不少军人和警察巡逻。全国范围内的互联网也继续被关闭。

阿联酋孟加拉侨民举行集会声援示威者

这一波示威活动还延烧到国外。孟加拉侨民上周五（19日）在阿联酋多条街道举行集会，声援家乡的示威者，结果有数十人遭逮捕并被判刑。

据阿联酋通讯社报道，阿联酋总检察长办公室以多项罪名起诉这些示威者，包括在公共场所聚集并抗议，意图煽动骚乱。法院星期一判处其中三人终身监禁，53人被判处10年徒刑，另有一人被判处11年徒刑。他们刑满后将被驱逐出境。

阿联酋严禁一切未经授权的示威活动，并禁止批评统治者或被认为引起或鼓励社会动荡的言论。