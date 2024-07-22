哈里斯料延续拜登外交政策 对以军事行动或更强硬

（华盛顿综合电）美国总统拜登宣布退场后，副总统哈里斯立刻成了关注焦点，包括她的对外政策。一般认为她会萧规曹随，在乌克兰、中国和伊朗等关键问题上将基本延续拜登的外交政策。不过，在加沙问题上，若她最终获得民主党提名并击败特朗普入主白宫，她可能对以色列采取更强硬的态度。

♦加沙问题上对以色列更强硬

去年10月以哈冲突爆发后，哈里斯基本上与拜登一样坚定支持以色列的自卫权，但她有时会严厉批评以色列的军事做法。今年3月，她直言不讳地批评以色列在加沙发动地面进攻期间，没有采取足够措施缓解人道主义灾难。同月，她警告以色列，若对加沙南部城市拉法发动全面进攻，以色列得面对“后果”。

分析员认为，哈里斯如果胜选当上美国总统，可能对以色列采取比拜登更为强硬的立场。

♦支持北约与乌克兰



哈里斯曾表明，她不会偏离拜登坚定支持北约的立场，并将继续支持乌克兰对抗俄罗斯。在今年的慕尼黑安全会议上，哈里斯发表了措辞强硬的谈话，谴责俄罗斯侵略乌克兰，并为美国承诺会“铁定”遵守北约关于共同防御的条款。

♦认为须抗衡中国

在对华政策上，哈里斯长期以来一直将自我定位于华盛顿主流，认为美国须要抗衡中国的影响力，特别是在亚洲的影响力。

她曾多次出访以加强美国与其他区域国家的经济关系，包括去年9月代替拜登前往雅加达出席亚细安首脑峰会。与会期间，她指责中国试图通过对有主权争议的南中国海宣示领土主张，以此胁迫较小的邻国。拜登还派遣她出访日本和韩国，以巩固美国同这两个东亚主要盟友的关系。

分析员相信，在对华政策方面，哈里斯会延续拜登的立场，即在必要时与北京对抗，但同时也寻求合作领域。

♦注重科技监管



在经济领域，哈里斯对科技监管的态度向来较强硬，曾在2012年起诉eBay反竞争行为，并推动社交媒体打击网络色情。在她极力推动下，脸书、Alphabet旗下的谷歌、微软等公司采取措施，删除了某些露骨图片。

尽管如此，哈里斯与科技巨头和投资者的关系密切，获得他们的支持。她也经常强调人工智能的潜在风险，支持加强对消费者的保护。

♦支持现有气候与能源政策

哈里斯的气候和能源立场与拜登相似，她曾明确强调，清洁能源和维护环境是首要任务。

她在2004年至2011年担任旧金山地区检察官，随后担任加州总检察长，期间曾对大石油公司发起诉讼。去年，她首次亮相国际气候谈判，为美国承诺提供30亿美元（约40亿3000万新元）给绿色气候基金，并首次就气候问题发表重要国际演讲。

作为副总统，哈里斯还参与了环境保护局的政策制定，以解决长期存在的环境问题，比如推出数十亿美元的计划，在全国范围更换铅管和含铅油漆。