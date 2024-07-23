哈里斯誓团结党和国家打败特朗普 美总统选战格局重塑

（华盛顿综合电）美国总统拜登星期天宣布放弃寻求连任，并表明支持民主党提名副总统哈里斯为总统候选人。哈里斯誓言将赢得党内提名，团结民主党与国家，以打败共和党总统候选人特朗普。

拜登决定退出给选情不妙的民主党带来新希望。这个大转变将重塑美国总统选举的格局和焦点，同时产生了其他更多的不确定性。除了民主党必须重新布局，共和党也必须调整战略，因为78岁的特朗普如今很可能得迎战更年轻且更具优势的对手。

哈里斯星期一（7月22日）在白宫为美国大学体育协会的庆祝活动上致辞时说：“乔·拜登在过去三年中取得的成就在现代史上是无与伦比的。他在一届任期内的成就，超越了大多数连任两届的总统。”

她还大赞拜登的人格。“他诚实、正直、重视信仰和家庭、有宽广的胸怀并热爱国家——我亲眼见证拜登总统每天如何为美国人民而战，我们对他为国家做出的服务深表感激。”

哈里斯前一天在拜登做出宣布后表明，她必定会赢得党内提名，必会竭尽全力团结民主党和国家，击败特朗普，但她星期一的讲话中没提到竞选一事。她的助手解释，由于哈里斯的竞选活动须和身为副总统的官方职责分开，在白宫的官方活动上谈竞选的事不恰当。

拜登研究民调两天 终决定让贤

81岁的拜登因年事高体力不足而受质疑，几个星期前在电视竞选辩论中表现欠佳后，更是面对日益增大的退选压力。他终于在星期天宣布，为了民主党和国家的最佳利益，他决定退出总统选举。他还表明：“我将全力支持提名哈里斯为今年的民主党总统候选人。民主党同仁，是时候团结起来打败特朗普了。”

拜登是56年来首位放弃寻求连任的美国总统，也是美国第一位在如此接近选举日宣布退选的总统。知情者透露，拜登花了48小时研究民调数据后接受了事实，在星期天下午告知幕僚他不选了。

据美国选情分析网站538（FiveThirtyEight）的数据，截至星期天，特朗普在多个民调的平均支持率领先拜登3.2个百分点，在威斯康星、密歇根和宾夕法尼亚等关键摇摆州也占优势。其他民调则显示，若哈里斯和特朗普对决，胜算与拜登差不多。

美国弗吉尼亚理工大学国际事务教授托尔（Gerard Toal）接受《联合早报》采访时指出，拜登退出让民主党能够重新定位并调整竞选战略，扣住变革的重心。

拜登退选看来符合很多选民的期待。他的竞选团队星期一说，拜登宣布退下后，哈里斯在不到一天之内就筹得4960万美元（约6677万新元）的竞选资金；这些捐款来自普通民众，显示许多民主党选民对拜登交棒哈里斯是乐见其成的。

前总统克林顿与前国务卿希拉莉夫妇、拜登潜在替代人选之一的加州州长纽森等民主党人也都公开表态支持哈里斯。不过，民主党一些大老包括参众议院领袖等则未表态支持任何替代人选。

学者：民主党料会团结 但赢特朗普不易

哈里斯在党内是否会遇到挑战，民主党是否会爆发提名战或陷入分裂，是接下来的关注点。不过，新加坡国立大学研究员穆斯塔法博士（Mustafa Izzuddin）告诉《联合早报》，民主党内部固然存在分歧，但击败特朗普的终极目标最终将促使全党团结，一致支持哈里斯。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院兼任高级研究员多西（James Dorsey）也说：“无论是哈里斯或其他人成为候选人，应该都不会造成民主党分裂。因为传统上，一旦确定了候选人，民主党人就一定会鼎力支持，而不会搞内讧。”

多西认为，虽然现阶段的选情看起来对特朗普有利，但今年的总统选举将是一场硬仗，鹿死谁手要到临近选举日才可见端倪。

穆斯塔法则认为，拜登或哈里斯应该都无法阻止特朗普重返白宫。“尽管哈里斯可能承受得住更多的政治斗争，但特朗普仍然会是赢得美国总统选举的热门人选。”