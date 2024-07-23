美国总统选举结果难料 各国政府做两手准备

（纽约彭博电）美国副总统哈里斯一夜之间成为民主党总统提名人的领跑者，使正为共和党籍前总统特朗普可能重返白宫做准备的各国领导人又面临新的不确定性。据悉，许多欧洲国家都寄望于哈里斯能够获胜，但同时也在与美国共和党人建立关系。

彭博社报道，美国总统拜登宣布退选并表态支持哈里斯接棒后，多数官员都关注这是否意味着民主党总统候选人的胜算有所提高。

许多受访官员表明，希望哈里斯能够在11月选举打败特朗普，但这并未改变各国政府的基本战略考量，即为特朗普可能重新执政做好准备。

两名知情官员透露，多数欧洲国家正悄悄寻求与美国共和党人培养关系，以确保能够与由特朗普掌权的白宫建立联系。

捷克外长利帕夫斯基说：“我们必须为两种情况都做好准备。我们不能一厢情愿地认为，某个候选人比另一人更好。”

美国盟友与敌手最关注的是，若代表民主党上阵，哈里斯能否胜选？作为总统，哈里斯的外交政策与拜登会有多大不同？俄乌战争、以哈战争、欧洲未来、美中关系等地缘政治挑战的结果，将取决于这两个问题的答案。

与特朗普孤立主义形成鲜明对比

哈里斯在2月的慕尼黑安全会议上说，美国参与全球事务有助于加强美国人的安全与提振美国经济，这与特朗普的孤立主义形成鲜明对比。

曾与哈里斯打交道的官员指出，她很了解外交议题，但很难判断她阐述的是拜登或自己的世界观。另一些官员认为，59岁的哈里斯在外交领域的知识和权威都不如拜登。

哈里斯在亚太地区一直较为活跃，日本官员预计，若她当选总统，日美关系将得到巩固。欧洲官员则认为，无论谁当选，美国都会继续把外交重心从欧洲转向亚洲，以及应对中国带来的挑战。

德国外长贝尔伯克星期一（7月22日）指出：“无论美国选举结果如何，欧洲显然得在自身安全上投入更多并变得更强大。”