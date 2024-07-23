布林肯奥斯汀本周访亚洲多国 重申对盟友支持

（华盛顿综合电）美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀将于本周前往亚洲，重申美国对该地区盟友和伙伴的支持。这是拜登政府在剩余任期内对世界其他地区“全速前进”策略的一部分。

美国主管东亚与太平洋事务的助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）星期一（7月22日）宣布，布林肯将在老挝举行的亚细安外长会议上与中国外长王毅会面。

布林肯和奥斯汀将与日本和菲律宾举行安全会谈。布林肯还将访问新加坡和蒙古，并在越南停留，参加上星期去世的越南共产党中央总书记阮富仲的葬礼。

华盛顿经历了动荡的一个月。总统拜登星期天（21日）宣布不会竞选连任，并支持副总统哈里斯接替他。早些时候，共和党候选人、前总统特朗普遭遇枪击受伤。

针对拜登退选以及可能带来的政策改变，康达说，布林肯将向盟友重申美国对印度太平洋地区的全力支持。“我们要向盟友和合作伙伴保证，美国参与的某些基本原则不会改变，而且这些基本原则是一贯的。”

康达说，美国正在深化与其他国家的双边关系：“我们正在扩大我们的盟友和伙伴关系，这种关系已达到前所未有的高度，我们正在共同建立一个相互强化的伙伴关系网格。”

在老挝，布林肯将出席星期五（26日）和星期六举行的亚细安外长会议，除了王毅，俄罗斯外长拉夫罗夫预料将出席。康达表示，朝鲜可能派出一名官员出席会议。

此外，美国国务院发言人米勒也在星期一的新闻发布会上说，布林肯和奥斯汀本星期将按计划访问日本和菲律宾，强调在印太地区的工作是美国首要任务之一，必须继续下去。

布林肯和奥斯汀7月28日将在东京与日本的对等官员会面，重点将是如何落实拜登与日本首相岸田文雄4月在华盛顿首脑峰会达成的协议。当时，美日宣布将军事联盟升级，包括美国驻日本军事指挥部以及更多的国防装备联合开发。