内坦亚胡：以哈停火条件日趋成熟

（华盛顿／耶路撒冷综合电）以色列总理内坦亚胡透露，以哈达成停火协议的条件日趋成熟，有关释放人质的协议也即将达成。不过，以军没有停止在加沙发动大规模攻击，最新的一次攻势造成至少70人死亡，逾200人受伤。

到华盛顿访问的内坦亚胡星期一（7月22日）对在加沙被俘者的家属说：“（达成协议的）条件无疑逐渐成熟，这是好迹象。”

他说，以军向哈马斯施加极大压力后，“敌人的士气开始崩溃”，不得不做出让步。不过他表明，停火谈判须分阶段进行，不会立即达成全面协议。“我相信，我们可以推进协议，并掌握释放剩余（120名）人质的筹码。”

一名了解谈判情况的巴勒斯坦官员则指责内坦亚胡阻挠谈判。“哈马斯为了能达成协议而展现了伸缩性，现在球在他（内坦亚胡）手里。”

内坦亚胡日前宣布，以方谈判小组本星期四（25日）将前往卡塔尔与哈马斯进行谈判。据了解，这一轮的谈判重点将基于美国总统拜登5月31日提出的三阶段停火方案，争取双方不只同意停火，而是同意维持更长的和平期。

7月22日在白宫外，支持巴勒斯坦的示威者高举标语，指控以色列军在加沙涉及性虐待。（法新社）

内坦亚胡定星期三（24日）到美国国会发表演讲，之后与拜登会面。内坦亚胡也将同美国副总统哈里斯会晤。

哈里斯的助手说，她仍支持以色列，不过她在会见内坦亚胡时将表达对加沙人道状况的担忧。加沙卫生当局星期一报告，以军九个多月来的打击行动已造成超过3万9000名巴勒斯坦人死亡，近9万人受伤。

目前尚不清楚美以领导人会晤，是否能进一步推动以哈停火谈判。不过，美国外交关系委员会中东问题专家库克说，白宫与内坦亚胡的关系因战争延宕造成的大规模伤亡明显变得紧张。

特朗普若重返白宫 内坦亚胡可能获得更大战事自主权

另据美国新闻网站Politico引述知情者报道，内坦亚胡也要求同共和党总统候选人特朗普进行一对一面谈。据报，特朗普尚未同意见面，但他的团队会同以色列官员就此事进行磋商。

据《纽约时报》分析，若特朗普重返白宫，内坦亚胡对于战争事宜可能有更大自主权，但在接下来这半年他仍必须同拜登政府合作，这意味着他对加沙的政策不太可能有大转变。

就在内坦亚胡声称以哈和谈似乎有进展的同时，以军星期一又出动了多架战机，密集轰炸加沙南部城市汗尤尼斯的东区。尽管以军已预先要求民众撤离，但因时间短促，攻击再次造成大量平民伤亡。

以军事后发声明称，它打击了30多个恐怖分子据点，成功歼灭了武装分子。声明同样没有提及袭击造成平民伤亡。